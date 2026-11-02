Lamar Jackson requiere cirugía y afecta el rumbo de los Baltimore Ravens

Lamar Jackson necesita cirugía tras dislocarse el pulgar, dejando a los Baltimore Ravens sin titular. El equipo recurre al novato Joe Fagnano en una temporada marcada por lesiones críticas.

La temporada de la NFL enfrenta un desafío sin precedentes debido al incremento de lesiones que alteran el panorama competitivo. Equipos que buscan consolidarse rumbo a los playoffs ven sus planes fracturados por la ausencia de figuras clave. La jornada del domingo 1 de noviembre ejemplifica esta crisis con las bajas de Lamar Jackson y Jeremiyah Love.

Crisis en Baltimore por baja de Lamar Jackson

Lamar Jackson necesita cirugía inmediata tras sufrir una dislocación del pulgar derecho durante el partido contra Buffalo el domingo 1 de noviembre. El quarterback de los Baltimore Ravens intentaba regresar a la titularidad después de haber perdido tres encuentros por una lesión en el tobillo izquierdo. Su primera jugada fue fatal, al golpear el brazo del defensive end Greg Rousseau y forzar el abandono del campo.

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El entrenador Jesse Minter confirmó que la franquicia debe colocar a Jackson en la reserva de lesionados por un mínimo de cuatro partidos. La gravedad de la lesión podría significar el fin anticipado de su temporada. Esta baja transforma la expectativa de Baltimore, que ahora enfrenta una de las semanas más complejas de su campaña.

Soluciones de emergencia con novatos en el campo

La situación de los Baltimore Ravens se volvió insostenible cuando el suplente Tyler Huntley también sufrió una lesión en el dedo del pie. La necesidad de un quarterback llevó al equipo a convocar a Joe Fagnano, un novato sin experiencia previa en la liga. Fagnano tuvo que debutar en la NFL bajo presiones extremas y en un entorno adverso.

El rendimiento del novato reflejó la falta de preparación para una situación tan crítica. Completó 10 pases de 21 intentos, acumulando apenas 91 yardas. Además, cometió una intercepción y perdió un balón, estadísticas que no ayudaron a evitar la derrota por 36 a 10 ante los Buffalo Bills.

Esta pérdida marcó el tercer tropiezo consecutivo del equipo. La marca actual de los Baltimore Ravens se mantiene en 4 victorias y 4 derrotas. La siguiente prueba para la franquicia está programada para el jueves contra Jacksonville, lo que obliga a buscar soluciones rápidas y eficaces.

Jeremiyah Love y la crisis ofensiva en Arizona

La temporada también afecta negativamente a los Arizona Cardinals con la baja de Jeremiyah Love. El corredor, tercera selección global del Draft de 2026, reactivó un problema en el tobillo durante el encuentro contra Dallas. Esta lesión ocurrió en el tobillo derecho, diferente a la anterior que afectó al izquierdo.

Love había regresado al campo de juego tras haberse perdido dos partidos por su lesión inicial. Sin embargo, la reincidencia lo obligó a salir en la primera mitad del partido. Terminó su intervención con apenas 23 yardas ganadas en nueve acarreos, una producción insuficiente para mantener el ritmo ofensivo.

Este contratiempo daña los planes de los Cardinals, quienes apostaron por el joven corredor como una pieza central. Además, el partido dejó otras ausencias importantes, como las de Caleb Downs y Jake Ferguson para Dallas, y la de Zonovan Knight por conmoción cerebral para Arizona.

Impacto financiero y comparativo de lesiones en la liga

El análisis de RotoWire al 27 de octubre reveló que los San Francisco 49ers lideraban en cantidad de lesionados con 23 jugadores. Los Green Bay Packers seguían con 21, y los Arizona Cardinals cerraban el top tres con 19 ausencias. Sin embargo, el número no siempre equivale al mayor daño deportivo inmediato.

Los Green Bay Packers presentaron el índice de impacto más elevado con 8.23 puntos, superando a San Francisco con 7.02 puntos. Este indicador mide la relevancia de los jugadores lesionados en el rendimiento del equipo. El costo financiero también es un factor determinante en la evaluación del daño.

Los Carolina Panthers encabezaban el registro de impacto sobre el tope salarial, con 90 millones de dólares. Los Green Bay Packers alcanzaban 86.8 millones, y los New England Patriots sumaban 78.5 millones. Estas cifras representan el valor contable de los contratos y no pérdidas económicas directas.

Las franquicias de Chicago, Washington y los New York Giants también pagan el precio de estas crisis. Los Giants, por ejemplo, perdieron a Jaxson Dart por una lesión de rodilla en septiembre. Dart requirió cirugía y su baja se extendió hasta el final de la temporada regular, debilitando su estructura defensiva.