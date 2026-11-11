Lanza la espera por GTA VI: precios, detalles y fecha de lanzamiento

La versión número 6 de GTA causa gran impacto en el mundo de los videojuegos, con precios y detalles revelados oficialmente.

La espera por GTA VI ha sido uno de los eventos más esperados en el mundo de los videojuegos en los últimos años. La versión número 6 de la saga se lanzará el próximo 19 de noviembre, después de dos años de expectativa.

Detalles y precios de GTA VI

Según la página oficial de Xbox, el costo del juego es de 1,879 pesos en la versión Ultimate y 1,499 pesos en la versión estándar. En PlayStation, la versión Ultimate cuesta 1,619.83 pesos y la estándar 1,292.24 pesos. Ambas versiones incluyen un mes de suscripción a GTA+ con reserva digital del juego completo en PS Store.

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Es importante destacar que las versiones físicas del juego no incluirán un disco en forma física, sino un código de descarga anticipada dentro de la caja.

Conspiración criminal y personajes principales

El videojuego se desarrolla en una conspiración criminal que va avanzando cada vez más en el estado de Leónida. Jason y Lucía, los personajes principales, deben unirse como nunca antes para poder continuar vivos. El juego promete ser una evolución más grande de la saga Grand Theft Auto.

La experiencia de GTA VI

La versión número 6 de GTA permite a los jugadores seguir a los personajes principales a través de una historia llena de misterio y acción. El juego ofrece gráficos impresionantes y una experiencia de juego inmersiva.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad

GTA VI se lanzará el próximo 19 de noviembre, y quienes lo deseen pueden pedirlo por adelantado. El juego estará disponible en Xbox y PlayStation, y quienes lo compren podrán acceder a un mes de suscripción a GTA+ con reserva digital del juego completo en PS Store.