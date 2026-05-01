Lanzan herramientas para prevenir la trata de personas durante el Mundial 2026

El gobierno mexicano, junto con el sector privado y la sociedad civil, ha presentado un paquete de herramientas para anfitriones y viajeros con el fin de prevenir la trata de personas durante el Mundial de Fútbol 2026. La iniciativa incluye manuales, cápsulas informativas y capacitación, alineada con la iniciativa Corazón Azul de la UNODC.

El gobierno, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, ha lanzado un completo paquete de herramientas diseñado específicamente para anfitriones y viajeros en anticipación al Mundial de Fútbol 2026, que México co-organizará con Estados Unidos y Canadá.

Esta iniciativa crucial tiene como objetivo principal fortalecer la prevención y detección de la trata de personas, un delito que lamentablemente tiende a incrementarse durante eventos masivos que atraen una gran afluencia turística. La estrategia integral se basa en la identificación temprana de señales de alerta, la promoción de conductas responsables y la denuncia oportuna de posibles casos, todo ello en consonancia con la iniciativa global Corazón Azul de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El lanzamiento de estas herramientas se realizó durante el Foro de Alto Nivel contra la Trata en el Mundial 2026, un espacio de diálogo y colaboración que reunió a representantes gubernamentales, líderes empresariales y organizaciones de la sociedad civil, subrayando la importancia de un enfoque multisectorial para abordar este grave problema. La magnitud del Mundial 2026, con la proyección de recibir a cerca de 5 millones de personas en la Ciudad de México, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica, exige una preparación exhaustiva y la implementación de medidas preventivas efectivas.

La iniciativa no solo se centra en la seguridad de los visitantes, sino también en la protección de las comunidades locales, reconociendo que la trata de personas afecta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables. El paquete de herramientas incluye materiales educativos y guías prácticas para diferentes actores involucrados.

El ‘Manual del Buen Anfitrión’ está dirigido a las personas que ofrecen alojamiento a turistas, proporcionándoles información clave sobre cómo identificar señales de alerta que puedan indicar una situación de trata y cómo actuar de manera responsable ante la sospecha de un caso. Por su parte, el ‘Manual del Buen Visitante’ busca fomentar conductas responsables entre los turistas, sensibilizándolos sobre los riesgos de la trata de personas y animándolos a denunciar cualquier actividad sospechosa que presencien.

Además de estos manuales, se han desarrollado una serie de cápsulas informativas concisas y accesibles que abordan diversos aspectos de la trata de personas, desde sus formas más comunes hasta los recursos disponibles para las víctimas. Estas cápsulas se difundirán a través de diversos canales, incluyendo plataformas digitales, redes sociales y eventos de sensibilización.

La capacitación es un componente fundamental de esta estrategia, y se llevarán a cabo talleres y cursos dirigidos a anfitriones, personal de hoteles, agentes de viajes y otros profesionales del sector turístico, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para identificar y responder a situaciones de trata. La coordinación con las autoridades competentes es igualmente crucial, y se establecerán mecanismos de colaboración para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier denuncia.

La UNODC, a través de su iniciativa Corazón Azul, brinda apoyo técnico y asesoramiento a los países anfitriones del Mundial 2026, promoviendo la adopción de buenas prácticas y el intercambio de experiencias. La iniciativa ha recibido el respaldo de importantes actores del sector privado, como Airbnb, que ha destacado el valor de estas herramientas para promover entornos más seguros para visitantes y comunidades.

Jorge Balderrama, director regional de Asuntos Públicos en Airbnb, enfatizó que estas herramientas ayudan a anfitriones y huéspedes a identificar posibles riesgos y actuar de manera informada, contribuyendo a un turismo más responsable y sostenible. Estudios de la ONU revelan que la violencia contra menores y mujeres puede aumentar hasta en un 30% durante eventos deportivos de gran envergadura como el Mundial de Fútbol, lo que subraya la urgencia de implementar medidas preventivas efectivas.

Además del impacto social, el Mundial 2026 también generará importantes beneficios económicos para México. Airbnb estima una derrama adicional de 345 millones de dólares durante los 39 días del torneo y la creación de 13 mil empleos adicionales en la Ciudad de México vinculados a la actividad en su plataforma, según un estudio elaborado en colaboración con Deloitte.

Sin embargo, es fundamental que este crecimiento económico no se produzca a expensas de la seguridad y los derechos humanos. La prevención de la trata de personas es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores involucrados, desde el gobierno y el sector privado hasta la sociedad civil y los propios turistas.

La iniciativa lanzada en el marco del Mundial 2026 representa un paso importante en la dirección correcta, pero es necesario mantener un compromiso continuo y fortalecer las medidas preventivas para garantizar un evento seguro y respetuoso para todos





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