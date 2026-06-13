Lanzan plataforma turística en Morelos y anuncian transporte gratuito en NL por Mundial

La gobernadora de Morelos presentó la plataforma 'Morelos, La Primavera de México' para impulsar el turismo local, mientras que en Nuevo León se anunció transporte público gratuito durante el Mundial para facilitar la movilidad de los aficionados.

En un evento encabezado por la gobernadora de Morelos , Margarita González Saravia, se presentó oficialmente la plataforma digital ' Morelos , La Primavera de México', una herramienta diseñada para impulsar el turismo local y generar un impacto económico inmediato en las empresas de la región.

La mandataria destacó que esta iniciativa busca transferir el control de las ventas directamente a los prestadores de servicios, eliminando intermediarios y permitiendo que los pequeños y medianos empresarios administren sus propios perfiles para conectar de forma directa con los consumidores. La plataforma, que ya está disponible, cuenta con funciones de accesibilidad para personas con discapacidad, lo que la convierte en una opción inclusiva para todos los usuarios.

Durante el acto, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, calificó el lanzamiento como un cambio estructural que garantizará la permanencia de los negocios morelenses en el mercado turístico. Asimismo, se entregaron las primeras 12 placas de identidad a representantes de distintos sectores, como hoteleros, restauranteros y guías turísticos, quienes serán los primeros en beneficiarse de esta nueva herramienta.

Al concluir la ceremonia, las autoridades dieron el banderazo de salida a autobuses de la empresa Pullman de Morelos rotulados con la marca oficial, los cuales iniciaron rutas de promoción visual en las carreteras del centro del país, buscando atraer a más visitantes. En un ámbito diferente, pero igualmente relevante para la movilidad, se anunció que el transporte público será gratuito durante el Mundial en Nuevo León, con el objetivo de facilitar la llegada de los aficionados a los estadios.

Esta medida, que forma parte de los preparativos para el evento deportivo, busca reducir la congestión vehicular y ofrecer una alternativa accesible para los asistentes. La gobernadora de Morelos también aprovechó la ocasión para subrayar que la plataforma 'Morelos, La Primavera de México' no solo beneficiará a los turistas, sino que también fortalecerá la economía local al generar empleos y promover la riqueza cultural y natural del estado.

Con estas acciones, Morelos se posiciona como un destino innovador, inclusivo y preparado para recibir a visitantes nacionales e internacionales





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Morelos Plataforma Turística Transporte Gratuito Mundial Economía Local

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arqueólogos lanzan ultimátum; piden diálogo con CurielInvestigadores advierten que, de no sentarse a dialogar con autoridades, habrá movilizaciones

Read more »

Presidentes municipales de Morelos destituidos y inhabilitados por incumplir resoluciones judicialesTribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos ordena destituir e inhabilitar durante un año a los presidentes municipales de Tlaquiltenango y Xoxocotla por incumplir resoluciones judiciales relacionadas con pensiones y despidos injustificados.

Read more »

Banco Mundial recorta PIB de México para 2027; crecerá menos que el promedio mundial, prevéMantiene sin cambio su pronóstico para 2026 y calcula que Argentina crecerá más que México

Read more »

Activan alerta máxima de seguridad en MorelosComandos colocaron mantas con señalamientos de presunta colusión entre policías y células criminales

Read more »