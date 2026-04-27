Larkin University abrirá en 2028 el Jacqueline Nicole Michel College of Osteopathic Medicine para combatir la escasez de médicos en Florida

Larkin University planea inaugurar en 2028 una nueva facultad de medicina osteopática en el sur de Miami-Dade para enfrentar la creciente escasez de médicos en Florida, especialmente en atención primaria y comunidades vulnerables. El proyecto, que llevará el nombre de Jacqueline Nicole Michel, hija del fundador de la universidad, busca retener talento médico en la región y fortalecer el sistema de salud local.

Larkin University ha anunciado planes para inaugurar en el otoño de 2028 el Jacqueline Nicole Michel College of Osteopathic Medicine en el área de Naranja, al sur del condado de Miami-Dade.

Esta iniciativa surge como respuesta a una creciente crisis de personal médico en Florida, donde se proyecta una escasez de casi 18.000 médicos para 2035, según estimaciones de la Association of American Medical Colleges y datos estatales. La situación se agrava debido al envejecimiento acelerado de la población, ya que para 2030 todos los nacidos durante el boom de posguerra habrán superado los 65 años, lo que incrementará significativamente la demanda de servicios de salud, especialmente en atención primaria y en comunidades con recursos limitados.

Rudi Ettrich, presidente y CEO de Larkin University, destacó que esta carencia es más crítica en áreas con menos recursos, donde el acceso a la atención médica ya es un desafío constante. La nueva facultad llevará el nombre de Jacqueline Nicole Michel, hija del fundador y presidente de la universidad, Jack J. Michel, quien falleció trágicamente a los 18 años en un accidente automovilístico el 25 de octubre de 2023 mientras se dirigía a la University of Central Florida para estudiar medicina veterinaria.

El proyecto no solo busca abordar la escasez de médicos, sino también honrar el legado de Jacqueline, perpetuando su memoria a través de un centro educativo que refleje los valores de compasión y servicio. El campus, que ocupará una superficie de 10.200 metros cuadrados en la intersección de Southwest 145th Avenue y 276th Street, está en proceso de acreditación ante las autoridades correspondientes.

La universidad ha destacado que este centro será un pilar en la formación de profesionales médicos comprometidos con la región. Uno de los objetivos clave del proyecto es retener el talento médico en el sur de Florida. Para lograrlo, Larkin University implementará una estrategia que vincula la formación de pregrado, la facultad de medicina y la residencia dentro del mismo ecosistema local.

La universidad cuenta con el Larkin Health System, que ofrece más de 40 programas de residencia médica, y mantiene colaboraciones con instituciones como Miami Dade College. Según datos de la Association of American Medical Colleges, más del 50% de los médicos que completan su residencia en Florida permanecen en el estado, y esta cifra asciende al 75% entre quienes cursaron tanto la carrera como la residencia en la región.

Además, la apertura de la facultad generará empleos tanto en la fase de construcción como en la operación permanente del campus, impulsando el desarrollo económico del sur de Miami-Dade. El modelo académico adoptará un enfoque integral de la medicina osteopática, centrado en la prevención, el cuidado primario y la atención a comunidades vulnerables, preparando a los futuros profesionales para abordar los determinantes sociales de la salud, como la vivienda, la inseguridad alimentaria y la cobertura médica





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