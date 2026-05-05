Las Competencias Socioemocionales: La Clave para el Éxito Profesional y Salarial

Un estudio de la OIT revela que las competencias socioemocionales son las más demandadas por los empleadores, superando el 50% de las habilidades requeridas en las vacantes y siendo cruciales para el crecimiento salarial y la empleabilidad.

En la búsqueda de talento, las competencias socioemocionales se han posicionado como las más demandadas por los empleadores, representando más del 50% de las habilidades requeridas en las vacantes.

Este fenómeno, según el estudio Aprendizaje permanente y competencias para el futuro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no solo es crucial para la empleabilidad, sino también para el crecimiento salarial y la mejora de los beneficios laborales. La investigación de la OIT, parte de su serie El Mundo del Trabajo, subraya que estas competencias son fundamentales en todas las ocupaciones y las más solicitadas en la mayoría de ellas.

Estas habilidades abarcan aspectos de la personalidad, habilidades sociales, gestión de personal y atención al cliente, siendo las competencias sociales y de atención al cliente las que representan aproximadamente el 50% de todas las identificadas en los candidatos. La OIT advierte que la transición demográfica hacia sociedades envejecidas, la transformación ecológica y la digitalización están remodelando el mundo laboral, incrementando la demanda de talento con sólidas habilidades socioemocionales.

Ya no basta con poseer conocimientos técnicos (competencias cognitivas) o habilidades prácticas (competencias manuales) para asegurar un empleo, progresar en la carrera profesional y obtener mejores ingresos. La combinación de habilidades cognitivas y manuales con las socioemocionales es esencial. Los empleadores buscan perfiles híbridos que integren diversas competencias, como habilidades digitales básicas combinadas con el trabajo en equipo, o habilidades cognitivas complementadas con destrezas manuales.

Si bien las habilidades socioemocionales por sí solas no garantizan los salarios más altos, su combinación con otras competencias, especialmente las cognitivas, tiene un impacto positivo en los ingresos y las oportunidades de ascenso. El estudio revela que la importancia de las competencias socioemocionales ha aumentado en las ocupaciones mejor remuneradas, y su combinación con las cognitivas se traduce en salarios superiores.

El talento que demuestre una combinación de competencias –saber, hacer y tener habilidades socioemocionales– tendrá mayores posibilidades de acceder a empleos con mejores salarios y beneficios. Las vacantes que exigen competencias complejas, a menudo una combinación de habilidades cognitivas y socioemocionales avanzadas, ofrecen ventajas significativas, como oportunidades de desarrollo profesional, trabajo en equipo e impacto social. Estas habilidades también facilitan la movilidad ascendente en la jerarquía laboral, permitiendo a los trabajadores en ocupaciones manuales transitar hacia empleos más complejos.

Por ejemplo, un empleado administrativo que desarrolle sus competencias socioemocionales puede acceder a puestos que demanden habilidades mixtas en áreas como la tecnología de la información y las comunicaciones. La OIT ha agrupado las competencias socioemocionales en cuatro categorías principales: personalidad, habilidades sociales, dirección de equipos y atención al cliente.

Las competencias de personalidad se refieren a atributos como la responsabilidad, la apertura a la experiencia y la estabilidad emocional, mientras que las habilidades sociales abarcan la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía y la exposición en público. A pesar de su creciente demanda, las competencias socioemocionales a menudo no reciben el reconocimiento que merecen en el ámbito laboral y social, y su impacto en los salarios y beneficios puede verse disminuido por juicios de valor





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