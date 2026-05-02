Las familias que forjaron la historia de Saltillo: poder, tierras y legado

Un análisis de las estirpes criollas y peninsulares que dominaron la economía, la política y la sociedad de Saltillo durante más de dos siglos, dejando un legado que aún hoy se refleja en el paisaje urbano y rural de la ciudad.

La historia de Saltillo no puede entenderse sin analizar el papel de las familias que, durante más de dos siglos, dominaron la economía, la política y la sociedad de la región.

Estas estirpes criollas y peninsulares acumularon fortunas a través de la ganadería, la agricultura, el crédito y las alianzas matrimoniales, dejando un legado que aún hoy se refleja en el paisaje urbano y rural de la ciudad. Entre las más influyentes destacan los Urdiñola, fundadores del Marquesado de San Miguel de Aguayo, cuyas vastas propiedades abarcaron desde Parras hasta Zacatecas, sumando cerca de seis millones de hectáreas en su apogeo.

Sus descendientes construyeron casas señoriales en Saltillo y Parras, que servían como centros administrativos de sus extensos hatos de ganado ovino. Sin embargo, con el tiempo, estas tierras fueron absorbidas por otros linajes, como los Sánchez Navarro, quienes consolidaron el latifundio más grande de México en el siglo XVIII. A principios del siglo XVII, mientras los Urdiñola expandían su imperio, otros pobladores como Juan Navarro y Pedro Flores también marcaron su huella en la historia de Saltillo.

Navarro fundó la hacienda de Santa Ana y estableció el primer molino de trigo al norte del asentamiento, infraestructura clave para el abastecimiento de la villa. Por su parte, Pedro Flores, conocido como 'el viejo', consolidó las haciendas de Capellanía y Mesillas en Ramos Arizpe, convirtiéndose en uno de los terratenientes más poderosos de la época.

Su familia, vinculada a los Ábrego y los Valdés, mantuvo su influencia durante generaciones, demostrando cómo incluso las fortunas más modestas podían tener un impacto significativo en la vida cotidiana de la región. Otra de las familias más destacadas fueron los Lobo Guerrero, comerciantes, prestamistas y regidores que se establecieron en Saltillo desde finales del siglo XVI.

Originarios de San Francisco de las Cañas, en lo que hoy es Mina, Nuevo León, esta estirpe se dedicó al comercio, la agricultura y la administración municipal. Su apogeo llegó con José Melchor Lobo Guerrero, regidor alférez real y uno de los comerciantes más influyentes de la época. Su inventario post mortem ascendía a más de 80,000 pesos, una fortuna considerable para la época.

La familia poseía propiedades en la Calle Real, hoy Hidalgo, y en 1799, María Gertrudis Lobo Guerrero hipotecó 16 días de agua junto con tierras de la Hacienda de San Juan Bautista. Además, los Lobo Guerrero desempeñaron un papel clave en la política local, ocupando cargos como el de Regidor Alférez Real, que les permitió mantener su influencia durante varias generaciones.

Por último, los Sánchez Navarro consolidaron el latifundio más grande de México en 1765, absorbiendo gran parte de las tierras del antiguo Marquesado de Aguayo. Sus propiedades se extendían desde Múzquiz hasta Mazapil, incluyendo la hacienda de Santa Ana, heredada de Melchora Navarro. Esta familia ejemplifica cómo el poder económico y político se entrelazaban en la sociedad colonial, dejando un legado que aún hoy se puede rastrear en la geografía y la memoria histórica de Saltillo.

Su influencia no solo se limitó a la posesión de tierras, sino que también marcó la vida social y económica de la región durante siglos





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