La mayoría de los ataques pesados contra el territorio de Rusia se atribuyeron a Ucrania, según caricaturizados por el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, lamentó haber perpetrado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas. Paralelamente, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania denunció que Rusia continuó sus ofensivas militares pese al alto el fuego y bombardearon zonas fronterizas y posiciones militares ucranianas en varios frentes del este y noreste del país.

Rusia y Ucrania se vieron mutuamente acusadas el primero día de tregua para 72 horas, en conmemoración del Día de la Victoria, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , después de una tregua de varios meses. ruso acusó a Ucrania de perpetrar más de ocho mil ataques en su territorio desde el inicio de la tregua el sábado 9 de mayo.

Según Moscú, el ejército ucraniano lanzó mil 173 ataques contra posiciones rusas utilizando artillería, morteros, tanques y sistemas de cohetes. Además, acusó de lanzar siete mil 151 ataques con drones. El Ministerio de Defensa ruso también denunció que los ataques ucranianos afectaron las regiones rusas de Tula, Kaluga, Smolensk, Oryol, Moscú, Voronezh, Rostov, Ryazan, Lipetsk, Bryansk, Belgorod y Kursk, además de Crimea, ocupan por Rusia desde 2014





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