Las Havaianas Y Sus Condottieri En La Moda Primavera 2026: ¿Cambiaría Tu Estilo?

En la Ciudad de México, la primavera es sinónimo de sol y lluvia en dos Tons. Aunque el clima no cambia, la gente sale a la calle y está ávida de mostrar sus mejor Looks. Otra constante es que, después de las lluvias, el deshielo y la sequía pueden haber momentos de calor extremo. Es durante esos días que la gente está ansiosa por lucir sus sandalias más atractivas. Si le preguntas a cualquier técnica de las uñas de la ciudad, te dirá que cuando se dispara el índice de los rayos UV, también lo hace la demanda de pedicuras. Las Havaianas y los Flip Flops han sido durante mucho tiempo un modelo popular para cualquiera que desee unas sandalias clásicas. Y ahora, en los últimos años, han seguido hasta los circuitos urbanos. Aunque las aceras de hormigón no sean el hábitat natural de las Havaianas, la aceptación de las chanclas por parte de la industria de moda en general (y que puede atribuirse en gran medida a los lujosos modelos de The Row) ha llevado a su auge continuo. Por otro lado, las gemelas Olsen son fans de las Havaianas, y a menudo se alternan junto con sus propias chanclas de lujo.

En la Ciudad de México, la primavera es sinónimo de sol y lluvia en dos Tons. Aunque el clima no cambia, la gente sale a la calle y está ávida de mostrar sus mejor Looks.

Otra constante es que, después de las lluvias, el deshielo y la sequía pueden haber momentos de calor extremo. Es durante esos días que la gente está ansiosa por lucir sus sandalias más atractivas. Si le preguntas a cualquier técnica de las uñas de la ciudad, te dirá que cuando se dispara el índice de los rayos UV, también lo hace la demanda de pedicuras.

Las Havaianas y los Flip Flops han sido durante mucho tiempo un modelo popular para cualquiera que desee unas sandalias clásicas. Y ahora, en los últimos años, han seguido hasta los circuitos urbanos. Aunque las aceras de hormigón no sean el hábitat natural de las Havaianas, la aceptación de las chanclas por parte de la industria de moda en general (y que puede atribuirse en gran medida a los lujosos modelos de The Row) ha llevado a su auge continuo.

Por otro lado, las gemelas Olsen son fans de las Havaianas, y a menudo se alternan junto con sus propias chanclas de lujo. En cuanto al mercado que ha años de chanclas de tiras es variado, abarca el lujo y la calle, pero siempre le ha marcado la pauta.

La marca brasilera presentó su primer modelo en 1962, inspirado en las sandalias japonesas Zori con una suela de goma plástica en lugar de una de paja de arroz tejida, de un diseño que se patentó en 1966 y se convirtió en una faceta clave del estilo brasileño. Desde entonces, le han sucedido muchas combinaciones de colores, siluetas y acabados, que incluye una versión con la bandera brasileña estampada en la tira, lanzada en 1998 con motivo del Mundial de Fútbol.

Las Havaianas, junto con para otros modelos, siguen siendo un éxito de ventas. El director de marketing global de la marca explica que 'Havaianas siempre se ha basado en la sencillez, la comodidad y una cierta confianza relajada.

Lo que ha cambiado es el contexto en el que la gente elige llevarlas y ahora forma parte de un vestuario más expresivo y a la moda, que se lleva en la ciudad, en los desplazamientos al trabajo o en contraste con prendas más elevadas. Para nosotros, nunca se ha tratado de reinventar el producto sino de hacerlo evolucionar cuidadosamente'. Otra constante es la elección personal de los colore





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