Las lluvias toman un descanso en Guanajuato

Se prevén temperaturas mínimas entre 13°C y 16°C, y máximas entre 28°C y 31°C en Guanajuato. La onda tropical no.2 causará lluvias aisladas en algunas regiones del estado.

Este jueves 28 de mayo, las lluvias en Guanajuato toman un descanso, con días soleados y tardes nubladas. Se prevén temperaturas mínimas entre 13°C y 16°C, y máximas entre 28°C y 31°C. La onda tropical no.2 causará lluvias aisladas en algunas regiones del estado, como San Miguel de Allende.

La mayoría de municipios descansan de la presencia de las lluvias. En León, las temperaturas oscilarán entre 16°C y 32°C, con días soleados y tardes nubosas. En Guanajuato capital, las temperaturas estarán entre 13°C y 28°C, con inicio de día soleado y entrada de nubes a las 10:00 am. En Irapuato, la temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 32°C, con día principalmente soleado.

En Celaya, se prevén temperaturas desde 14°C hasta 29°C, con presencia del sol y las nubes. En Salamanca, se pronostica una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 31°C, con día soleado y tarde nublada. En Silao, la temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 31°C, con día soleado y tarde nublada. En San Miguel de Allende, se pronostica una lluvia débil por las 16:00 hrs, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de 13°C a 28°C





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