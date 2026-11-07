Las noticias del motor de la semana: de Mercedes a un dinosaurio preservado en el huevo

Resumen de las principales noticias del mundo automotriz, desde el Hoy No Circula en CDMX y nuevos lanzamientos en México hasta récords de velocidad, consejos mecánicos y curiosidades científicas.

El mundo del automóvil dejó esta semana una mezcla de curiosidades, lanzamientos y consejos prácticos que interesan tanto a los aficionados como a quienes simplemente necesitan un vehículo para su día a día.

Mercedes-Benz sorprendió con una idea que busca comunicarse con otros conductores mediante mensajes mostrados en la ventana trasera, una propuesta que mezcla humor y crítica con el comportamiento en la carretera. Mientras tanto, una marca china patentó un baño de pies dentro del habitáculo, una innovación que muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los fabricantes de ese país para diferenciarse y ofrecer experiencias nuevas a los pasajeros.

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Mercedes y BYD presentan novedades

En México, el tema de la movilidad urbana volvió a ocupar un lugar importante. Como cada semana, las autoridades recuerdan la vigencia del programa Hoy No Circula, y para el sábado 7 de noviembre se publicó el listado de vehículos que no pueden salir a la calle en la Ciudad de México y en el Área Metropolitana del Valle de México.

Se recomienda a los automovilistas revisar con anticipación el calendario oficial, verificar la terminación de sus placas y confirmar el tipo de holograma de verificación, para evitar multas y contratiempos. En el terreno de los lanzamientos, Volkswagen presentó en el país la edición de 50 Aniversario del Golf GTI, un modelo con características deportivas pensadas para los entusiastas de la marca, aunque con un precio que lo sitúa en un segmento considerablemente más caro que las versiones convencionales.

También destacó una camioneta de origen japonés que es considerada una de las opciones más confiables del mercado mexicano. Se trata de un modelo reciente que cuenta con seis años de garantía, un argumento que suele pesar mucho en la decisión de compra de quienes buscan tranquilidad a largo plazo.

Volkswagen, por su parte, anunció que la actualización del Virtus llegará a México en los próximos meses, con cambios que buscan mantener al sedán competitivo frente a sus rivales en un segmento muy disputado. En el ámbito de las velocidades extremas, un nuevo vehículo superó la barrera de los 500 kilómetros por hora, una marca que hasta hace poco parecía reservada a hipercarros como el Bugatti o el Koenigsegg.

Esta vez el protagonista es un modelo de BYD, lo que confirma el avance de los fabricantes asiáticos en el desarrollo de tecnología de alto rendimiento. Sin embargo, no todas las noticias son tan espectaculares.

Novedades eléctricas y cuidado del auto

Mecánicos especializados coinciden en que el momento adecuado para cambiar la correa de distribución puede variar entre los 60,000 y los 160,000 kilómetros, y que la diferencia depende en gran medida de la marca y del motor del vehículo, por lo que conviene consultar siempre el manual del fabricante. Otro caso que generó conversación fue el de un usuario de Tesla que recibió una oferta para entregar su automóvil a cuenta y adquirir un Model Y. El inconveniente es que la diferencia a pagar rondaba los 3,000 pesos, una cifra que llevó a muchos a cuestionar la conveniencia del trato.

En el segmento de vehículos eléctricos, la Leapmotor C10 ya tiene precio oficial en México. Se trata de una camioneta eléctrica que incorpora un respaldo de gasolina, una solución que busca tranquilizar a quienes todavía dudan de la autonomía de los modelos totalmente eléctricos y que llega respaldada por la red de distribución asociada a Chrysler.

El sector ferroviario también tuvo su espacio con la opinión de José Antonio Palacios, exmaquinista, quien cuestionó que la formación de maquinistas en apenas diez meses resulte cada vez más deficiente. Para él, este problema es solo una pieza de un deterioro estructural más amplio que afecta a la seguridad y a la calidad del servicio. En un tono más práctico, los especialistas advirtieron sobre un hábito muy extendido: llevar la mano apoyada en la palanca de velocidades.

Recomendaciones de mecánica y curiosidades

Esta costumbre, aparentemente inofensiva, genera presión constante sobre los componentes internos de la transmisión y puede acortar considerablemente su vida útil. Para cerrar, la paleontología ofreció una de las noticias más sorprendentes de la semana. Investigadores encontraron un dinosaurio que nunca llegó a nacer, conservado durante más de 66 millones de años y encogido dentro del huevo, en una postura similar a la de un pollito a punto de salir del cascarón.

Y en un contraste conmovedor, la historia de Gianna Pratesi, una italiana de 106 años que asegura dormir catorce horas al día y disfrutar de los bombones de chocolate negro, recordó que las rutinas sencillas siguen siendo fuente de inspiración para muchas personas.