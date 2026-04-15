Las Pudencianas: Un Viñedo Boutique que Celebra el Legado Femenino y la Creación de Vinos

Descubre Las Pudencianas, un viñedo boutique en Parras de la Fuente, Coahuila, donde Eduardo Narro ofrece experiencias únicas de creación de vino y una gastronomía excepcional que marida a la perfección con los vinos mexicanos. Próxima apertura en Saltillo.

La abuela Pudenciana, un nombre que resuena con la fuerza de un linaje femenino, bautiza a un viñedo boutique en el corazón de Parras de La Fuente, Coahuila . La vida, en su más pura esencia, a menudo nos sorprende con momentos fortuitos y encuentros inesperados. Así fue mi llegada a Las Pudencianas, un lugar donde el azar se entrelaza con la dedicación y la pasión.

Eduardo Narro, el anfitrión y propietario, me extendió una invitación para sumergirme en una experiencia de creación de vino. Con una guayabera blanca que irradiaba sencillez y amabilidad, nos recibió en su sala de catas. Allí, la figura de Pudenciana se erigía en una fotografía que evocaba el pasado, rodeada de una decoración que, con elegancia discreta, honraba el legado familiar.

La propuesta gastronómica es un deleite para los sentidos, un fiel reflejo de la armonía perfecta entre el vino mexicano y la cocina local. Se alejan de las opciones convencionales como la pizza, apostando por platillos que celebran la riqueza culinaria del país. Los taquitos oaxaqueños, con su queso fundido, mole y chorizo, son una explosión de sabor. El plátano macho asado eleva la experiencia a otro nivel, un verdadero sí quiero para el paladar. El ceviche de atún, fresco y vibrante, se realza con notas de mango y aguacate. Las costillitas de cerdo, cocinadas a la perfección, son un manjar. Y como un guiño a la serendipia, aparecieron unas tropiezos de pepitas verdes tatemadas, cuya explosión de sabor en el retrogusto fue una revelación. La pepita, al igual que el amaranto, son tesoros gastronómicos mexicanos, dignos de ocupar un lugar de honor junto al maíz.

Con una vista que invita a la introspección, mirando hacia el propio horizonte que cada uno va construyendo, iniciamos el ensamblaje de nuestro vino. Eduardo, con paciencia y serenidad, nos guió en este proceso sensorial, convirtiendo la cata en una experiencia meditativa. La conversación fluía, dulce como los postres que evocaban las raíces de los pueblos. Una deliciosa milhojas de campechanas con nieve, con sutiles notas de algún licor, quizás amaretto, que me dejaron intrigado.

La tarde avanzaba y con ella, una primicia emocionante: la próxima apertura de Las Pudencianas Saltillo. Este nuevo espacio, ubicado en la calle Puerta del Sol #804, en el fraccionamiento Puerta del Sol, ofrecerá la experiencia de un viñedo urbano con una sala petit comité con capacidad para aproximadamente 60 personas. Mayela y Francisco, los anfitriones de esta nueva aventura, prometen continuar con la calidad que caracteriza al proyecto.

La visión, la práctica y la colaboración constante con las mujeres de la familia han forjado el éxito de Las Pudencianas, convirtiéndolo en una visita ineludible en Parras y próximamente en Saltillo. Eduardo, con un orgullo palpable, comparte: Trabajo con mis tres hijas, con Las Pudencianas. En un plano más holístico, esta conexión entre lo masculino y lo femenino, cuando se reconoce y se honra con amor, genera una energía vibrante y sutil, similar a la tonalidad rosada de su vino rosado, como si cuarzos de energía se alinearan.

La hospitalidad de Eduardo trascendió el ámbito vinícola, brindándome una noche de estancia en sus suites, desde donde se contemplan vistas espectaculares y una vegetación exuberante que crea una dualidad fascinante. El amanecer, con un desayuno servido en la puerta, es otro de esos detalles que hacen preguntarse: ¿Qué más es posible? Deseamos que haya más de estas experiencias.

A pesar de la copiosa cena, aún tuve espacio para un espectacular filete miñón y un diferente carpaccio de betabel, preparados con técnica, estilo y un precio sorprendentemente accesible, desafiando la percepción común sobre el costo de los ingredientes. Por un momento, imaginé que Sara, de la mano de Francisco I. Madero, aparecería para guiarnos hacia la salida, invitándonos a encender las luces del estanque para una sesión de espiritismo turístico, una experiencia de nobleza para almas fatigadas por el ritmo de las grandes ciudades. Su vino blanco es también una excelente recomendación para los días calurosos.

Logré embotellar mi propia creación, un blend personalizado con el título Los Sibarilovers, en honor a un selecto grupo de amigos amantes de la buena comida y el buen vino. Las Pudencianas, en su esencia, nos recuerda la unión del círculo femenino luminoso y la honra amorosa del masculino. Pudenciana, en definitiva, nos abre caminos y nos invita a celebrar la vida. Mi agradecimiento a Eduardo Narro por esta inolvidable experiencia. Un recordatorio final: el vino no te emborracha, te pone fantástico





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