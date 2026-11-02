Las tradiciones indígenas del Día de Muertos en México

Recorrido por las ofrendas y rituales del Día de Muertos en comunidades indígenas de Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Guerrero, y su significado para la memoria familiar.

El Día de Muertos es una de las festividades que distinguen a México en el mundo por sus colores, sus tradiciones y la manera en que sus habitantes se relacionan con la muerte.

Más allá de los altares y las celebraciones, esta fecha reúne expresiones culturales que reflejan la diversidad de los pueblos del país. Cada comunidad vive el acontecimiento a su manera, con prácticas heredadas durante generaciones que combinan elementos indígenas y religiosos en un mismo espacio de memoria y convivencia. Las ofrendas son el corazón de esta celebración.

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Diversidad de altares y tradiciones regionales

Además de rendir homenaje a los seres queridos que han fallecido, muestran el sincretismo de las culturas indígenas y las costumbres que se han transmitido de padres a hijos. Por ello, los altares no son iguales en todas las regiones: cada pueblo incorpora alimentos, flores, objetos y rituales propios. Aunque comúnmente se conoce como Día de Muertos o como festividad de los Fieles Difuntos, las fechas y las formas de celebrar pueden variar de un lugar a otro.

De manera general, el 1 de noviembre se dedica a recordar a los niños fallecidos y el 2 de noviembre a los adultos. A los primeros se les suelen ofrecer dulces, chocolates y juguetes, mientras que para los mayores se preparan platillos y bebidas que disfrutaban en vida.

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las celebraciones en el norte, centro y sur del país pueden comenzar en días distintos, aunque suelen concentrarse entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. La diversidad de estas tradiciones se aprecia con claridad en las comunidades indígenas.

Celebración tzotzil en San Andrés Larráinzar

En San Andrés Larráinzar, Chiapas, donde vive el pueblo tzotzil, los preparativos comienzan el 31 de octubre, cuando las familias alistan sus altares con nueve ramas de pino colocadas sobre las paredes y hojas del mismo árbol extendidas en el piso. El 1 de noviembre acuden al panteón para limpiar y adornar las tumbas, y las hojas se distribuyen sobre ellas hasta formar una alfombra verde mientras los asistentes rezan y comparten alimentos con sus difuntos.

Por la tarde se instala la ofrenda familiar, con bebidas de cacao, pozole, frutas, tamales, guisados de carne de res, flores y velas. El 2 de noviembre, los familiares regresan al cementerio para llevar nuevas ofrendas a sus seres queridos. En Papantla, Veracruz, la celebración recibe el nombre de Ninín, término con el que el pueblo totonaca conoce la fiesta de Todos los Santos o Día de Muertos.

Allí el altar representa un pequeño mundo integrado por los elementos de la naturaleza. La tierra se simboliza mediante la vegetación y las flores, el agua se coloca debajo del altar y el fuego está representado por el incienso. La parte superior se construye como una imagen del cielo, elaborada con hojas de tepejilote, y las estrellas y el sol se forman con hojas de palma de coyol.

Tradiciones hñähñu en Orizabita, Hidalgo

En Orizabita, comunidad del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, los integrantes del pueblo hñähñu mantienen sus tradiciones pese a la migración constante, relacionada con las limitadas oportunidades de trabajo en la región del Valle del Mezquital. Para ellos la muerte no representa el final de la vida, sino el paso hacia una existencia mejor, por lo que cada 2 de noviembre se considera que los difuntos regresan para visitar a sus familias y convivir con ellas.

En Tlacoapa, Guerrero, el pueblo me'phaa vive el Día de Muertos como una celebración sagrada. Los preparativos inician unos 15 días antes, cuando las familias reúnen los materiales necesarios para elaborar altares y ofrendas. El 31 de octubre los hogares deben tener listos sus altares, el 1 de noviembre se recuerda a los niños fallecidos y el día 2 a los adultos.

Durante estas fechas también se acostumbra acudir a los panteones para limpiar las tumbas y llevar flores a los seres queridos. En la comunidad nahua de Coatepec Costales, perteneciente al municipio de Teloloapan, también en Guerrero, las celebraciones comienzan un mes antes con rezos y repiques de campanas en la iglesia principal y en las capillas del pueblo, donde se veneran las imágenes de las ánimas.

Ritos me'phaa y nahua en la región sur

El 31 de octubre se recibe a los niños fallecidos en las casas, que se adornan con flores de cempasúchil, figuras de angelitos y dulce de calabaza. El 1 de noviembre se dedica a los adultos fallecidos, y un día después los familiares visitan las tumbas y llevan velas, flores y pan. Estas expresiones muestran que el Día de Muertos es mucho más que una fecha en el calendario.

Es un espacio de memoria colectiva, de gratitud y de identidad, en el que la comunidad se reúne para recordar, compartir y mantener vivos los lazos con quienes ya no están. Preservar estas prácticas significa también reconocer el valor de las lenguas, los saberes y la organización comunitaria de los pueblos originarios, que año con año llenan panteones, plazas y hogares con color, aromas y música.