Latin GRAMMY 2026: Anuncio de las 60 categorías premiadas

La Academia Latina revela las 60 categorías oficiales para los premios Latin GRAMMY 2026. Conoce todos los géneros y disciplinas que competirán en la próxima edición.

La Academia Latina de Grabación ha publicado oficialmente el listado completo de las 60 categorías que otorgarán reconocimiento en la vigésima novena edición anual de los premios Latin GRAMMY 2026. Este anuncio establece el marco competitivo para los artistas, productores y compositores que aspiran a llevarse uno de los galardones más prestigiosos de la industria musical hispana durante el próximo ciclo de nominaciones.

Amplia diversidad de géneros musicales

La lista oficial incluye una selección detallada de disciplinas que abarcan desde la música tradicional hasta las tendencias digitales más recientes. Entre las categorías destacadas se encuentran Canción del Año, Mejor Álbum Pop Tradicional, Mejor Interpretación de Música Electrónica y Mejor Interpretación Reggaeton. Estas divisiones reflejan la intención de honrar tanto la innovación sonora como la preservación de raíces culturales específicas dentro del panorama global.

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También se mantienen categorías esenciales para la escena alternativa y urbana, tales como Mejor Canción de Rap/Hip Hop, Mejor Canción de Rock, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Tropical. La inclusión de géneros como Cumbia/Vallenato y Flamenca asegura que las expresiones regionales con mayor arraigo histórico continúen recibiendo visibilidad internacional y validación técnica por parte de los pares profesionales del sector.

Enfoque específico en la música brasileña

Una sección significativa del reglamento está dedicada exclusivamente a la producción artística en lengua portuguesa. Se reconocen categorías como Mejor Álbum Cristiano (En Portugués), Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa y Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa. Esta estructura permite una competencia justa donde los creadores brasileños y lusófonos compiten entre sí, respetando las particularidades lingüísticas y estéticas de su mercado.

Dentro de este bloque portugués, también se contemplan géneros tradicionales y modernos específicos. Las categorías incluyen Mejor Álbum de Samba/Pagode, Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña y Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa. Esta división técnica garantiza que subgéneros con complejidades rítmicas y culturales particulares tengan un espacio propio en la ceremonia de premiación.

Reconocimiento técnico y composiciones clásicas

Más allá de la interpretación vocal y la composición melódica, la academia premia la excelencia en la ingeniería y el diseño visual. Las categorías técnicas incluyen Mejor Diseño de Empaque, Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum y Mejor Video Musical Versión Corta. Estos reconocimientos son fundamentales para destacar el trabajo detrás de cámaras de los ingenieros de sonido, diseñadores gráficos y directores de arte que contribuyen a la calidad final del producto discográfico.

El campo clásico y educativo también tiene presencia mediante categorías como Mejor Obra/Composición Clásica y Mejor Álbum de Música Infantil. Además, se premian áreas instrumentales y de fusión como Mejor Álbum Instrumental, Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz y Mejor Álbum de Música Banda. La estructura completa de 60 categorías demuestra el compromiso de la organización con una representación integral de toda la variedad creativa disponible en el mundo hispano y luso.