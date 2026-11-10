Latin Grammy 2026: Horarios, Presentadores y Canal de Transmisión

Descubre los horarios, presentadores y canales oficiales para ver el Latin Grammy 2026 en vivo. Una noche de premios y tributos musicales en Univision.

La vigésima séptima entrega anual de los Latin GRAMMY se celebrará el sábado 14 de noviembre, marcando un hito importante en el calendario de la música latina. La gala principal comenzará a las 8 PM / 7 PM por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX Música All-Access. El evento, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, promete ser una noche memorables llena de celebridades, adelantos y transmisiones en vivo.

La Gala Principal en Las Vegas

La ceremonia de premios, conducida por la destacada actriz y presentadora Roselyn Sánchez, se transmitirá en vivo desde las instalaciones del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. La emisión está programada para iniciar a las 8 PM / 7 PM. Durante la noche, los espectadores podrán disfrutar de espectáculos musicales protagonizados por más de 40 artistas de talla internacional. Entre las presentaciones más destacadas se incluyen un emotivo homenaje póstumo al legendario compositor José Alfredo Jiménez y un alegre tributo al ícono del bomba y plena Willie Colón.

Also read Calendario y horarios de la Jornada 17 de la Liga MX Apertura 2026

Presentaciones y Tributos Musicales

La producción de la gala incluye una amplia variedad de interpretaciones que celebran la diversidad y riqueza de la música latina. Además de los homenajes a José Alfredo Jiménez y Willie Colón, la noche estará repleta de actuaciones exclusivas que no se verán en otro lugar. La conducción de Roselyn Sánchez acompañará a los asistentes en cada entrega de galardones, asegurando un flujo dinámico y entretenido entre los segmentos musicales y la premiación oficial.

Transmisiones Previas y Contenido Exclusivo

Antes de la gala principal, el público podrá sumergirse en producciones especiales que ofrecen un vistazo exclusivo a la celebración. Un adelanto presentado por el influencer y comediante Marko contará con la participación especial de Evaluna Montaner. Este segmento será emitido a las 10 PM / 9 PM por Univision y ViX. Este contenido ofrece a los fanáticos un acceso privilegiado a los días previos a la noche más importante de la música latina, con entrevistas y material detrás de cámaras.

Otra transmisión previa, con una duración de dos horas, comenzará a las 6 PM / 5 PM por UNIMÁS, Galavisión y ViX. Esta primera parte será presentada por Carlos Alberto Fuentes, Fefi Oliveira y Jomari Goyso. La programación digital incluye entrevistas exclusivas y contenido que no se verá en otras plataformas. La segunda hora de este adelanto iniciará a las 7 PM / 6 PM y se transmitirá por Univision, UNIMÁS y Galavisión. La conducción de esta segunda parte estará a cargo de Alejandra Espinoza, Chiqui Delgado, Emmanuel Palomares, ISADORA y Raúl de Molina.

Plataformas Digitales y Cobertura Completa

Toda la programación relacionada con los Latin GRAMMY 2026 estará disponible a través de las plataformas digitales de Univision. Los espectadores podrán seguir las transmisiones en vivo a través de Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y X. Esta estrategia de múltiples canales asegura que el público global pueda acceder a todo el contenido, desde los adelantos previos hasta la entrega de premios final. La cobertura incluye material exclusivo, entrevistas con artistas y reportajes que complementan la experiencia de la gala principal.