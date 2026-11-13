Latin GRAMMY 2026: Karol G, Daddy Yankee y Rosalía dominan la noche en Las Vegas

La 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY celebró el 12 de noviembre en Las Vegas con actuaciones icónicas de Karol G, Rosalía y Daddy Yankee, quien fue homenajeado como Persona del Año en el MGM Grand.

La vigésima séptima edición de los Latin GRAMMY transformó el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, en un epicentro de la cultura musical latina durante la noche del 12 de noviembre. Este evento anual reunió a las figuras más influyentes de la industria para celebrar la excelencia artística, marcando un hito en la agenda cultural global con presentaciones que combinaron tradición y vanguardia.

Karol G y Rosalía lideran las actuaciones musicales

Karol G capturó la atención del público al interpretar su tema 'Ese hombre es bueno', una canción que se ha consolidado como un himno emocional sobre el despecho. Su presentación en Las Vegas contó con la instrumentación distintiva de una orquesta y mariachi, elementos que reforzaron la carga lírica de la artista colombiana y demostraron su capacidad para conectar con la audiencia a través de la nostalgia y la fuerza vocal.

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Simultáneamente, la artista española Rosalía reafirmó su posición como una líder de la innovación sonora al ejecutar un espectáculo altamente coreografiado. Con el respaldo de treinta bailarines, Rosalía interpretó una selección de temas que incluía 'La Perla', 'La Rumba del Perdón' y 'Dios es un Stalker'. Su ejecución técnica y carisma escénico convirtieron su segmento en uno de los momentos más memorables de la ceremonia, destacando su versatilidad dentro del flamenco contemporáneo.

Daddy Yankee es homenajeado como Persona del Año

Daddy Yankee asumió el escenario para recibir el premio a la Persona del Año, un reconocimiento otorgado por su legado histórico e impacto comercial. La entrega del galardón, realizada por Janet Jackson, marcó el inicio de una colaboración multidisciplinaria que definió el clímax de la noche. El artista puertorriqueño compartió el micrófono con Bizarrap, Jay Wheeler, French Montana, Bad Gyal, Feid, Diljit Dosanjh y LL Cool J.

Esta agrupación de talentos diversos generó una atmósfera de energía sin precedentes, conocida como la vibra de The Big Boss. La colaboración buscó subrayar la unidad de la música latina al integrar géneros que van desde el reguetón hasta el pop urbano y el hip-hop internacional. La presencia de estos artistas confirmaron la evolución del panorama sonoro y la capacidad de adaptación del icono del género.

Homenajes a leyendas de la salsa y tributos históricos

El programa incluyó una sección dedicada a rendir tributo a figuras fundamentales de la historia musical. Un elenco encabezado por Miguel Colón, Ángel Cucco Peña, Fonseca, Niña Pastori, Luis Enrique, Nathy Peluso, Luis Figueroa y Grupo Niche, bajo la dirección musical de Ennio Gatti, celebró a un prolífico cantautor y trombonista de origen puertorriqueño.

La interpretación de temas icónicos como 'Oh, qué será', 'Idilio', 'Usted abusó', 'El gran varón' y 'La Murga' convirtió el espacio en un baile colectivo. Por otra parte, la Academia Latina de la Grabación organizó un tributo especial para El Rey de la Canción Ranchera, producido por Edgar Barrera. La ceremonia contó con las voces de Yami Safdie, Sofía Reyes, Reik, The Warning y Camila Fernández, quienes interpretaron 'Te solté la rienda', 'La media vuelta', 'Si nos dejan' y 'El Rey'.

Impacto cultural y reconocimientos a la nueva generación

Las nuevas generaciones también obtuvieron su espacio de reconocimiento, con presentaciones que fusionaron estética y narrativa sonora. Carín León, Juanes y Vivir Quintana ofrecieron una versión emotiva de 'Desde que te tengo' y 'Humano', cerrando la sección de rancheras con una perspectiva moderna. En la categoría de mejor artista revelación o álbum innovador, el disco 'Tropicoqueta' de la estrella colombiana fue galardonado.

La artista venezolana-estadounidense Elena Rose cerró con fuerza una noche marcada por la sensualidad y la elegancia. Su interpretación de 'Femme Fatale' y su posterior ejecución de 'Alma' con bailarines ataviados con armadura medieval destacaron la diversidad visual del evento. Al recibir premios por su álbum 'Tropicoqueta' y discursos inspiradores sobre la identidad latina, los artistas demostraron que la industria sigue expandiendo sus fronteras creativas y emocionales.