Latin GRAMMY 2026 presenta a estrellas de Latinoamérica y el Caribe

La noche del Latin GRAMMY 2026 celebrará la diversidad de la música latina con artistas brasileña, española, mexicana, puertorriqueña y de otros países, junto a productores y DJs influyentes. La gala, el 12 de noviembre, promete actuaciones inéditas y galardonados.

El 12 de noviembre, el Latin GRAMMY 2026 contará con la participación de artistas latinoamericanos y del Caribe que representan una amplia gama de géneros, desde la música urbana hasta el ranchero. Entre los músicos destacados se encuentran la cantante brasileña con el álbum " Equilibrivm", además de su secuela " Equilibrivm II", y la exportada colaboradora de Sinaloa, México. La noche promete presentaciones en vivo y la entrega de premios a las categorías más relevantes de la industria.

Bandas y álbumes galardonados

El grupo originario de Mazatlán, Sinaloa, México, obtuvo la categoría de Mejor Álbum de Música Banda por su producción "Piratita". La agrupación, con más de 30 años de trayectoria, acompaña a su equipo de música con presentaciones en la gala y plantea la expectación de un próximo hit en la calle.

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La cantante mexicana de la Dinastía Fernández está nominada al Mejor Álbum Música Ranchera/Mariachi por "La Fernández". Con su tercer álbum de estudio ha logrado cautivar tanto al público como a la crítica, y su recorrido por la gira "Una Raya Más al Tigre" confirma su creciente éxito.

Artistas urbanos y productores en escena

El productor y DJ argentino, Christopher Edward Martin, también se aparece en el escenario y será parte de la categoría de Mejor Interpretación Urbana por su colaboración con Daddy Yankee en el sencillo "Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66".

El compositor peruano y la reconocida Elena Rose se unirán al Tributo a Willie Colón, con la primera mujer latina en recibir el BMI Impact Award y una nominación a Mejor Canción Regional Mexicana por "No Capea". Su presentación reafirma la influencia del género en la cultura contemporánea.

Influencias y fusiones musicales

El cantante y actor indio, que hará su debut en el Latin GRAMMY, llevará al público la fusión entre el bhangra punyabí, pop, hip‑hop y R&B. Su propuesta sonora muestra la evolución de la música tradicional con toques modernos que resonarán en toda la audiencia.

La legendaria figura puertorriqueña del reggaeton, Daniel Velázquez, conocida como "El Más Que Canta", celebrará más de 20 años de trayectoria. Su trayectoria como compositor y productor será homenajeada con su participación en el Tributo a Willie Colón, junto con figuras como Marc Anthony, Celia Cruz y Michael Bublé.

Impacto y futuro de la gala

El Latin GRAMMY 2026 marcará una nueva era para artistas latinoamericanos, elevando la visibilidad internacional de sus trabajos. El evento, que se espera atraiga a cientos de miles de espectadores en línea y en directo, consolidará la posición del Latin GRAMMY como la máxima bandera de la cultura latina en el mundo de la música.