La titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Castillo, reporta una disminución del 5% en feminicidios en los primeros ocho meses. Conoce los detalles de la estrategia federal contra la violencia y las cifras oficiales de 2025 y 2026.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, anunció durante la conferencia matutina de la Presidencia de la República que, en los primeros ocho meses de este año, se logró reducir los feminicidios en un cinco por ciento. A pesar de este descenso cuantitativo, la funcionaria aclaró que el resultado no resulta satisfactorio, ya que el objetivo central del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que no se pierda la vida de ninguna mujer más en México.

Estrategia Federal y Metas 2026

Castillo detalló que, como mujeres, con ninguna cifra podemos sentirnos satisfechas porque cada vida cuenta y la pérdida de una sola vida es demasiado. La estrategia federal se sustenta en la atención a las causas y el combate a la impunidad, enfocándose en garantizar que las mujeres puedan ejercer sus mismos derechos sin importar la entidad federativa donde se resida. Para este 2026, se cumplió la meta de contar con más de mil centros Libre a lo largo del país.

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Estas instalaciones de atención integral están presentes en cada una de las 32 entidades federativas, con una cobertura que alcanza el 40 por ciento de los municipios. En estos espacios, psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas escuchan, orientan y acompañan a las mujeres de manera gratuita y cerca de sus comunidades, permitiendo atender a más de 650 mil mujeres con más de 1.4 millones de servicios entregados.

Impacto Social y Programas de Apoyo

Para erradicar la violencia de raíz, la Presidenta Sheinbaum expuso que 10 millones de mujeres ya reciben alguna de las pensiones para mujeres o adultos mayores. Asimismo, se destaca que otros 7.3 millones de niñas cuentan con la beca Rita Cetina, un mecanismo clave para apoyar la educación femenina y prevenir la vulnerabilidad en etapas tempranas del desarrollo.

Además, se han entregado 27 cartillas de derechos y 197 mil personas ya se sumaron al programa Tejedoras de la Patria. La cifra de Madres Trabajadoras alcanzó las 157 mil 715 beneficiarias, mientras que 2.1 millones de estudiantes recibieron la beca Benito Juárez. Estas medidas económicas y educativas constituyen pilares fundamentales de la política social actual.

Datos del Inegi y Tipificación de Crímenes

Los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelan que las fiscalías estatales registraron como homicidio doloso tres de cada cuatro asesinatos de mujeres cometidos durante 2025. En entidades como Colima, esta proporción superó el 94 por ciento, lo que indica una disparidad significativa en la tipificación legal de los crímenes contra las mujeres.

El Inegi identificó que las armas de fuego fueron el medio más utilizado para cometer homicidios contra mujeres durante 2025, concentrando el 61 por ciento de las defunciones. Las instituciones ministeriales contabilizaron dos mil 228 víctimas de homicidio intencional y 752 de feminicidio consumado, lo que equivale a un promedio de ocho asesinatos diarios a lo largo del territorio nacional.

Línea de las Mujeres y Reformas Legales

Una de cada tres llamadas hechas a la Línea de las Mujeres, el número 079, implicó violencia crítica. Ante estas situaciones, algunas personas activaron alertas de violencia feminicida, lo que permitió brindar atención oportuna a las víctimas. Este sistema de respuesta rápida se complementa con reformas legales impulsadas durante el sexenio, incluyendo la modificación al Código Penal Federal en marzo de 2026.

La reforma amplió la definición del delito de abuso sexual y estableció que se persiga de oficio, facilitando la investigación sin necesidad de que la víctima inicie el proceso legal. Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han advertido sobre deficiencias en las investigaciones ministeriales para acreditar las razones de género detrás de las agresiones letales, recordando que de 34 mil 715 asesinatos entre 2015 y abril de 2025, solo una cuarta parte motivó investigaciones por feminicidio.