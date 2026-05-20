Laura González del Castillo chân a Everest, y target date là 1 tháng 7

Una alpinista de León espera llegar a la cima del Everest en la primera quincena de julio, tras akclimater con su equipo y establecerse en el base II

Aunque depende de las condiciones meteorológicas, la alpinista de León, Laura González del Castillo, espera llegar esta semana a la cima del Everest repetir, ahora de forma individual, el logro de llegar a lo más alto del mundo.

Esta parte de la travesía ha implicado un proceso natural de aclimatación, pero también, la intención de llegar al Campo Base II que se establece en los 6 mil 400 metros de altura. Laura González del Castillo emprendió una misión con la intención de homenajear a Yuri Contreras Cedi y repetir el logro de llegar a lo más alto del mundo.

Sin embargo, para este inicio de semana se podría concretar una nueva hazaña, dado que el equipo de sherpas y el contingente con el que 'marcha' ha establecido el instalarse en el campo III (a 7,000 metros) durante este lunes, mientras que para el martes se espera 'rozar' límite de los 8,000 metros mediante alcanzar el campo IV. El equipo de sherpas y el contingente con el que 'marcha' Laura González del Castillo ha establecido el instalarse en el campo III (a 7,000 metros) durante este lunes.

En esa instancia, y debido a la altura, todo se vuelve más rápido ante la búsqueda de la cima del; por esto, el mismo martes se tiene planeado el comenzar el ascenso hacia la cumbre (8,848 metros), con la idea de llegar el miércoles por la mañana; "Este plan es hasta el momento el que está en pie, algo podría cambiar de acuerdo a las condiciones climatológicas, pero de inicio, es el plan para nuestro equipo", se dio a conocer desde la comunicación que se tiene con León





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