Lautaro Martínez se muestra optimista y en plenitud para el Mundial 2026: "Individualmente no llegué como quería a Qatar y hoy sí"

El delantero argentino Lautaro Martínez reconoce que llega en mejores condiciones físicas y futbolísticas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que en la edición anterior en Qatar, destacando la confianza que da el buen momento del equipo y su regreso goleador con la selección.

El delantero Lautaro Martínez , que milita en el Inter de Milán, se mostró renovado y optimista de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™, dejando una confesión que resuena con fuerza: a diferencia de la última edición en Qatar, esta vez siente que llega en plenitud física y futbolística.

Martínez reconoció que, pese al título colectivo logrado en el Mundial anterior, su experiencia personal había dejado un sabor agridulce debido a complicaciones que arrastraba en aquel momento. Con la madurez que aportan los años y la experiencia, admitió que aquel proceso estuvo lejos de ser el ideal.

"Individualmente no me fui como quería, no llegué al Mundial como quería y hoy sí", sentenció el jugador argentino, marcando una diferencia radical entre su estado actual y el que vivió en la antesala de la consagración en Medio Oriente. Esta vez, el panorama es completamente diferente para él. El delantero destacó que el trabajo acumulado por el grupo y la seguidilla de resultados positivos han sido determinantes para fortalecer la confianza de cara a la competencia oficial.

"Ganando te da muchísima más confianza todavía para lo que viene", aseguró Martínez al referirse al buen presente que atraviesa el plantel argentino. La alegría por retornar a la dinámica del seleccionado es evidente, especialmente tras haber sumado minutos y anotar un gol en el reciente partido amistoso ante Honduras.

"Muy feliz de volver a ponerme esta camiseta, volver a jugar, volver a hacer un gol y volver a estar con mis compañeros", expresó el ídolo de la Selección de Uruguay, mostrando su compromiso y entusiasmo.

Consciente de que el camino no será sencillo y de que los rivales buscarán vencer al campeón vigente, Martínez cerró con un mensaje de compromiso absoluto: "La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lautaro Martínez Selección Argentina Mundial 2026 Copa Mundial FIFA Inter De Milán

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA repartirá una cifra nunca antes vista a clubes por el Mundial 2026El organismo incrementó sustancialmente las compensaciones a los equipos que presten jugadores respecto a Qatar 2022.

Read more »

La alcaldía Benito Juárez busca ser anfitrión de talla mundial rumbo al Mundial 2026Egresada de la UAM-Xochimilco fan de la redacción deportiva y política

Read more »

Alemania vence 2-1 a Estados Unidos en duelo amistoso y llega al Mundial con 9 victorias consecutivasLeroy Sané anotó el gol de la victoria en el minuto 57, dándole a Alemania un triunfo por 2-1 sobre Estados Unidos en un partido amistoso el sábado y una racha de nueve victorias consecutivas antes del Mundial. Kai Havertz adelantó a los tetracampeones con un cabezazo tras un tiro libre en el minuto dos, pero Antonee Robinson empató el marcador en el minuto 37 con una volea de zurda desde la frontal del área tras un saque de esquina de Christian Pulisic. Sané marcó tras un pase corto de Havertz, con un disparo diagonal entre las piernas de Miles Robinson que pareció desviarse ligeramente en el defensor y batió al portero Matt Freese por el segundo palo. Estados Unidos, que ocupa el puesto 16 en el ranking mundial, ha perdido nueve partidos consecutivos contra rivales europeos desde 2022. En su primer Mundial desde 1994, Estados Unidos se alza con la Copa del Mundo y debuta el viernes contra Paraguay, para luego enfrentarse a Australia y Turquía. Desde 2002, Estados Unidos no había perdido su último partido antes de un Mundial. Alemania, número 10 del ranking, debutará contra Curazao el 14 de junio en un grupo que incluye a Costa de Marfil y Ecuador. El partido atrajo a un público multitudinario de 63 mil 636 personas al Soldier Field, sede del partido inaugural del Mundial de 1994. Chicago rechazó presentar su candidatura para albergar partidos del Mundial de 2026, alegando falta de garantías financieras por parte de la FIFA. Estados Unidos jugó sin su mejor defensor, Chris Richards, quien ha estado de baja desde que se rompió dos ligamentos del tobillo izquierdo el 17 de mayo

Read more »

Lautaro Martínez lidera el triunfo de Argentina y enciende la ilusión mundialistaLa Albiceleste derrotó 2-0 a Honduras en College Station, Texas, gracias a una destacada actuación de Lautaro Martínez, quien marcó un gol y dio una asistencia

Read more »