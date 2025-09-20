LCDLF México: Usuarios critican y tachan de 'gatada' la llamada de Abelito y la producción del programa

La Casa de los Famosos México es criticada por una llamada telefónica que recibió Abelito y por la dinámica de la moneda del destino. Los usuarios de redes sociales expresan su descontento a través de memes y comentarios, acusando a la producción de manipulación.

Usuarios de redes sociales expresaron su descontento, a través de memes y comentarios, contra la producción de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF México) tras la gala del viernes 19 de septiembre. La principal crítica se centra en la dinámica de la llamada telefónica que recibió el creador de contenido Abel Sánz, conocido como Abelito , durante la preparación de la fiesta temática de esquimales.

Los internautas calificaron la situación como una “gatada”, término coloquial que denota una acción ruin, mezquina o engañosa, aludiendo a la manipulación que perciben en el programa. La controversia surgió cuando Abelito, tras encontrar una moneda del destino en una dinámica propuesta por el reality, fue informado de que recibiría una llamada telefónica. Con evidente emoción y anticipación, el joven se dirigió al confesionario esperando comunicarse con un familiar. Sin embargo, al descolgar el teléfono, se encontró con el comediante Daniel Sosa, amigo de José Luis Rodríguez, alias “El Guana”, otro de los participantes del programa. Esta inesperada llamada, que claramente no era para él, desató una ola de críticas y burlas en las redes sociales, donde los seguidores del programa manifestaron su indignación y acusaron a la producción de orquestar el evento para favorecer a otros participantes. La reacción de los usuarios fue inmediata, inundando las plataformas digitales con memes y comentarios que satirizaban la situación y expresaban su decepción. La indignación de los seguidores del programa se extendió a otras decisiones de la producción. Varios usuarios señalaron que, desde el inicio de la dinámica de la moneda del destino, se percibió una clara intención de favorecer a “El Guana”, quien es considerado uno de los participantes protegidos del programa. Los internautas destacaron que “El Guana” fue el destinatario original de la moneda y que, aunque intentó encontrarla, no pudo acceder al almacén donde se encontraba, debido a que no estaba abierto. Posteriormente, Dalilah Polanco, amiga y compañera de equipo de “El Guana”, logró ingresar al almacén y no encontró la moneda, lo que provocó más sospechas de manipulación. Finalmente, Abelito, después de obtener pistas de “La Jefa”, encontró la moneda. La controversia generada por la “gatada” de la llamada telefónica y la supuesta manipulación en la búsqueda de la moneda del destino han avivado el debate sobre la autenticidad y la imparcialidad del programa. Los seguidores de LCDLF México han expresado su desconfianza en la producción y han cuestionado la validez de los resultados del juego. La situación ha puesto de manifiesto la polarización de la audiencia y la importancia que tiene el apoyo del público en este tipo de formatos televisivos. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en expresar su enojo y frustración a través de memes, tweets y comentarios sarcásticos, dejando en claro su postura respecto a lo ocurrido. La producción de “La Casa de los Famosos México” aún no ha respondido a las acusaciones, pero la controversia continúa generando discusión y alimentando la conversación en las redes sociales





La Casa De Los Famosos México LCDLF México Abelito Gatada Polémica Redes Sociales Reality Show

