León 14 llega a Uruguay con viaje sudamericano y encuentro privado con prensa

El pontífice llega a Montevideo tras un largo trayecto. Reencuentro personal con 82 periodistas y primera etapa del viaje por Sudamérica en tres naciones clave.

El papa León 14 ha llegado a Uruguay, marcando el inicio de la primera etapa de su gira por Sudamérica. El pontífice completó un trayecto aéreo de 14 horas desde su punto de origen hasta la capital uruguaya. A bordo del avión que lo transporta, se encontraban 82 equipos periodísticos que le acompañan durante esta visita oficial. El viaje está programado para durar dos días y medio en este primer país, antes de continuar su recorrido por la región.

Llegada a Montevideo y bienvenida a bordo

El arribo a Montevideo se produjo tras una larga jornada de vuelo que puso a prueba la resistencia del líder religioso. En la terminal aérea, el clima estaba ventoso y muy frío, condiciones que contrastaban con el ambiente de calma en la cabina. El portavoz de la Santa Sede, además de la mexicana y americana Monerrrat Alvarado, nueva prefecta del dicasterio de las comunicaciones vaticanas, acompañaban al pontífice en esta misión. Monrrat Alvarado expresó su alegría ante la situación, indicando que estaba muy feliz de estar allí y agradeciendo a sus asistentes médicos.

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Encuentro personal con 82 periodistas

Antes de iniciar los actos oficiales en tierra, León 14 tuvo un momento de encuentro personal con la prensa. La Sala de Prensa de la Santa Sede describió este episodio como un momento sin preguntas de tipo oficial. Cada uno de los 82 periodistas que le acompañaban tuvo la oportunidad de interactuar directamente con el pontífice. Esta dinámica permitió un acercamiento íntimo, alejado de los protocolos rígidos de las ruedas de prensa habituales en las visitas del Sumo Pontífice.

Durante esta sesión privada, se intercambiaron detalles sobre la salud y las intenciones del viaje. Un niño que lloraba por su papá fue parte del contexto emotivo de la llegada, aunque el enfoque principal fue el diálogo con los medios. Se preguntó al papa si se veía bien de salud, y su respuesta fue directa: afirmó que se sentía mejor de lo que se veía esa noche. Esta declaración buscó tranquilizar a los observadores sobre su estado físico tras las 20 horas de vuelo acumuladas.

Regalos de fieles y bendición a la tripulación

Valentina Alazraki, decana de la prensa vaticana, y Álvarez, miembros de la cadena hermana, entregaron obsequios a León 14 antes del encuentro con el resto de los periodistas. Entre los regalos se encontraban rosarios bendecidos por fieles y un disco de Laura Pausini, la cantante favorita del pontífice. Valentina comentó que había visitado Chiclayo hace un mes y trajo casi 20 kingkones, un dulce típico hecho con dulce de leche, sabiendo que le gustaría.

Además de los regalos, se solicitó la bendición de los rosarios que se llevarían para regalar. Antes de que terminara la sesión con la prensa, León 14 bendijo a los 14 miembros de la tripulación del avión. Este acto de gratitud hacia el equipo técnico completó la agenda de a bordo. La misión fue descrita como clara por Stephen Miller tras el anuncio sobre el nuevo jefe de Gabinete, aunque este contexto político estadounidense no afectó la agenda religiosa inmediata.

Agenda oficial y próximos pasos en Sudamérica

Con los actos de a bordo concluidos, el pontífice se preparó para cumplir los primeros actos oficiales y eclesiásticos en Uruguay. La visita de dos días y medio comenzará con eventos formales en la capital. Cada país de los tres que visitará tiene motivos importantes y cosas en común, lo que sugiere una agenda cohesionada. En Perú, por ejemplo, la visita es descrita como una de las casas del pontífice, indicando la profundidad de los lazos históricos.

La operación de ICE que dejó angustia tras los midterms en Estados Unidos y la tragedia en El Bronx investigada por la caída de una niña de dos años son noticias concurrentes, pero no forman parte de la agenda del viaje papal. El enfoque ahora recae en los eventos eclesiásticos en Montevideo. Se espera que el viaje continúe con una fuerte presencia mediática, dada la cantidad de periodistas que han seguido al pontífice desde el origen del trayecto.