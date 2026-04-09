León Celebra el Día Internacional de la Danza Folklórica con un Festival de Tres Días

El Fórum Cultural Guanajuato en León se prepara para acoger un festival de danza folklórica de tres días para celebrar el Día Internacional de la Danza. El evento contará con la participación de diversas agrupaciones locales y regionales, ofreciendo un programa lleno de color y tradición.

León , Guanajuato . El Fórum Cultura l Guanajuato se vestirá de gala para celebrar el Día Internacional de la Danza Folklórica , ofreciendo una programación vibrante que congregará a talentosas agrupaciones locales y regionales. Durante tres días consecutivos, León se convertirá en el epicentro de la expresión artística, donde la danza tradicional mexicana será la protagonista indiscutible.

La iniciativa busca no solo conmemorar esta importante fecha, sino también difundir la riqueza cultural del país y fomentar la participación activa de la comunidad en eventos artísticos de esta magnitud. Se espera una afluencia significativa de público, ávido por disfrutar de las diversas propuestas coreográficas que se presentarán a lo largo del festival. \Las presentaciones darán inicio el viernes 10 de abril, con una jornada que se extenderá desde las 17:15 hasta las 21:00 horas. El escenario se engalanará con la participación de diversos grupos de danza, cada uno con su propio estilo y propuesta artística. Entre los participantes destacan el Grupo de Danza Yarari de la Casa del Maestro Federal Jubilado, la Proyección Folklórica Tonalli, el Taller de Danza de la Fundación Manos Juntas Transformando, el Grupo de Danza Folklórica Mayahuel, Danza Pasos de Luz, el Grupo de Danza Folklórica Silao, el Grupo de Danza Xahnite F. Ma., el Grupo de Danza Folklórica Citlalli S.C. y el Ballet Folklórico San Juan Bosco. Cada agrupación presentará coreografías que resaltan la diversidad cultural de México, utilizando vestuarios coloridos, música tradicional y movimientos llenos de energía. La atmósfera festiva promete contagiar a los asistentes, sumergiéndolos en un viaje a través de las tradiciones y costumbres del país. \Para el sábado 11 de abril, las actividades comenzarán a las 16:00 horas y se prolongarán hasta las 21:00 horas, ofreciendo una nueva tanda de espectáculos para el deleite del público. El Ballet Folklórico Tlacoaltilistli, el Grupo de Danza Folklórica Quetzalli IMSS, el Grupo de Danza Flor de Canela DIF, el Grupo de Danza Folclórico Nicté-Ha de la UPN y el Grupo de Danza del IMSS, se sumarán al elenco de artistas, además del Grupo de Danza Folklórica Mitotiani, el Grupo Ometéotl, el Grupo de Danza Folklórica Tonantzin de la Casa de la Cultura Diego Rivera, el Grupo de Danza Folclórica Quetzal, el Grupo de Danza Folklórica Casa Córdé, el Grupo Folklórico de la ENMS, el Ballet Folklórico Masehualistli y el Grupo de Danza Folklórica Tsitsiki Uirápiti. El domingo 12 de abril, en el mismo horario (16:00 a 21:00 horas), el festival llegará a su fin con la participación estelar de la Compañía Folklórica del Bajío, el Ballet Folklórico Down, el Grupo de Danza Folklórica Mexicana Leones UTL, el Ballet Folklórico Temeactzin, Enol, el Grupo de Danza Folklórica Llaguaya, el Grupo de Danza Folklórica Oxlincatl, el ensamble Janeth Wendoe con Alma del Mariachi, el Grupo de Danza Folklórica Centlixtli, el Ballet Folklórico Flor de Fuego, el Ballet Folklórico Octavio García y el Ballet Folklórico Magisterial de León, culminando con una ceremonia de clausura que promete ser emotiva y memorable. Este evento es una oportunidad única para apreciar la riqueza de la danza folklórica mexicana y para celebrar la diversidad cultural del país





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