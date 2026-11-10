León celebra el Día Mundial de la Diabetes con feria de salud y jornadas preventivas

León desarrolla una amplia agenda de servicios médicos, vacunación y actividad física para concientizar sobre la diabetes y enfermedades crónicas durante la semana del 9 al 25 de noviembre.

La ciudad de León intensificó este lunes 9 de noviembre sus acciones de prevención sanitaria en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. La autoridad municipal, a través de la dependencia de Salud León, ejecutó una serie de intervenciones directas para acercar servicios médicos esenciales a la población local.

Actividades en la Plaza Principal

La Macro Feria de la Salud se instaló en la Plaza Principal de León, frente a la Presidencia Municipal, para operar de las 9:00 a. m. a las 6:00 p. m. Los asistentes tuvieron acceso inmediato a pruebas de glucosa, consultas médicas, atención dental, orientación psicológica y sesiones de nutrición.

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De manera paralela, el Foro del Día Mundial de la Diabetes ocupó la Presidencia Municipal entre las 9:00 a. m. y las 12:00 p. m. Este encuentro académico y divulgativo dirigió su contenido tanto a la ciudadanía general como a los profesionales del sector salud para mejorar la gestión de la enfermedad.

Cronograma de Atención Especializada

La agenda continúa este martes 10 de noviembre con una jornada exclusiva para personas adultas mayores en el Centro de Atención "San Juan de Dios". El horario programado para esta actividad será de las 10:00 a. m. a las 12:00 p. m. con enfoque en el bienestar geriátrico.

El martes 17 de noviembre se programó una tercera fecha en el Centro de Atención al Adulto Mayor Casa de los Abuelos. Debido a la reubicación temporal de sus instalaciones, el evento se trasladará al interior de la Universidad UNIVA en la colonia Piletas IV, de las 10:00 a. m. a las 12:00 p. m.

Campaña de Detección en Asociación Mexicana

El miércoles 18 de noviembre se realizará una masiva campaña de detección y vacunación en las instalaciones de la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato. El punto de atención se ubica en la avenida Paseo de las Águilas 62, colonia San Isidro, de las 9:00 a. m. a la 1:00 p. m.

Entre los servicios técnicos se incluyen análisis de colesterol, triglicéridos, hemoglobina glucosilada y glucosa. Además, se ofrecerán exploraciones mamarias, pruebas de Papanicolaou, mastografía y detección de tuberculosis, junto con vacunas contra la influenza y el neumococo.

Visibilización y Cierre de Semana

La conmemoración incluyó una caminata familiar llamada Diactívate, realizada el domingo 8 de noviembre con salida a las 8:00 a. m. hacia el Parque Explora, donde se solicitó a los participantes portar prendas azules. Este miércoles se programó el encendido del Arco de la Calzada en color azul a las 7:30 p. m. para resaltar la causa.

La semana cerrará el miércoles 25 de noviembre con una superclase de ejercicio a las 6:30 p. m. En las instalaciones de la zona deportiva, se impartirá yoga, acondicionamiento físico y baile para promover la actividad física como parte fundamental de la salud.