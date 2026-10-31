León mantiene el servicio de transporte público con desvíos temporales durante el Día de Muertos

La Dirección General de Movilidad de León informa a la población que el sistema de transporte público continuará operando con ajustes en las rutas para evitar interferencias durante las celebraciones del Día de Muertos y la caminata del Despertar de las Ánimas. Se detallan los recuentos provisionales que escucharan las líneas troncal, auxiliar y convencional, así como los destinos a los que se dirigirán las rutas afectadas y las recomendaciones para los usuarios.

La Dirección General de Movilidad de León ha emitido una notificación oficial indicando que, pese a la realización de las celebraciones del Día de Muertos y la caminata del Despertar de las Ánimas, el servicio de transporte público de la ciudad permanecerá sin interrupciones.

Sin embargo, se implementarán una serie de redirecciones en las rutas con el objetivo de evitar el tránsito por zonas donde se desarrollarán las actividades y garantizar así la integridad de los eventos y la fluidez del tráfico. Los usuarios se les solicita planificar con anticipación sus desplazamientos para no verse afectados por los desvíos temporales habilitados.

Also read Rutas en Ecobici para Disfrutar el Día de Muertos en CDMX

Rutas de transporte público con ajustes por Día de Muertos

La convocatoria establece que los recuentos departan desde las 18:30 hrs del día 1 de noviembre y culminarán durante el primer servicio del día siguiente, retomando los itinerarios habituales en ese instante. En detalle, la ruta troncal L-08 continuará su recorrido con un ajuste en la ruta que le permite llegar a la terminal de transferencia Timoteo Lozano. Para ello, seguirá las avenidas Malecón del Río, Mariano Escobedo y Hermanos Aldama, evitando las zonas donde las festividades se desfilarán.

Las rutas auxiliares X-05, X-07 y X-15, que enrutan desde la zona norte y orienta de León, adoptarán un itinerario provisional que garantiza su llegada al centro de la ciudad y la llegada a la terminal de transferencia Santa Rita León 450, para poder efectivamente servir a los pasajeros que deseen continuar su trayecto. Las rutas convencionales R-04, R-06, R-12, R-16, R-19, R-24, R-26, R-28, R-71 y R-80 permanecerán operativas, pero transitarán por Malecón del Río y luego por el bulevar Mariano Escobedo.

Esta modificación asegura las llegadas al centro sin rotares de las rutas por las calles donde se posicionarán los asistentes a los ritos del Día de Muertos. Por otra parte, la ruta auxiliar X-58 C1, que circula cerca del Panteón Norte Municipal, tendrá un desvío parcial por la calle Júpiter, que es paralela y muy próxima a la calle Antonio de Silva (Río), donde sigue su recorrido original.

Evitar interferencia con visitantes y mantener recorridos seguros

Con esto se limita la interferencia directa con los visitantes que acuden a los panteones y se mantienen los recorridos en seguridad. Para evitar contratiempos, la Dirección General de Movilidad invita a los usuarios a revisar la información sobre calles cerradas, áreas restringidas y los detalles de los desvíos en las redes sociales oficiales de la institución y de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León.

Así, los usuarios podrán planificar rutas alternativas y comprobar el horario de los recuentos provisionales, mantener la eficiencia de sus viajes y respetar los espacios reservados para las ceremonias. Al mismo tiempo, el Instituto Cultural de León anunció una agenda cultural para el mes de noviembre que incluye cerca de cien actividades, lo que complementará las celebraciones tradicionales.

Ciudad prepara agenda cultural para celebración de Día de Muertos

De este modo, la ciudad se prepara para recibir a una proporción significativa de recién llegados, culturales y ciudadanos que quieren brindar su presencia a las distintas manifestaciones artísticas del Día de Muertos. Además, la autoridad local ha destacado la importancia de la convivencia sana ante la celebración, reforzando el compromiso del municipio con la seguridad y el respeto de todas las festividades.

En resumen, el sistema de transporte público de León mantendrá su funcionalidad durante el 1 de noviembre, implementando ajustes logísticos para garantizar que residentes, turistas y ciudadanos disfruten de la celebración del Día de Muertos y la caminata del Despertar de las Ánimas sin inconvenientes. Todos los procesos y las rutas de desvío se comunicarán claramente en las redes sociales y en los tableros de información de la ciudad, permitindo a los pasajeros planificar sus traslados con mínima interferencia y mantener la fluidez del tráfico en el centro de León.