León paga 82 mil pesos de finiquito a exfuncionario señalado por irregularidades

El municipio de León desembolsó 82 mil 528 pesos para liquidar a Allan León Aguirre, quien renunció tras acusaciones de corrupción en contratos. La Contraloría investiga.

El municipio de León , Guanajuato, erogó un total de 82 mil 528 pesos para cubrir el finiquito de Allan León Aguirre, extitular de la Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses, quien presentó su renuncia en abril pasado tras ser señalado por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por más de 7.3 millones de pesos.

La alcaldesa, en aquel entonces representante del Partido Acción Nacional, manifestó que la renuncia facilitaría una revisión objetiva e imparcial de los procesos de contratación, la cual quedó a cargo de la Contraloría municipal. Según datos de transparencia, León Aguirre percibía un salario bruto mensual de 132 mil 544 pesos, lo que lo colocaba entre los 10 funcionarios mejor pagados del ayuntamiento, con un ingreso neto de 96 mil 186 pesos después de impuestos.

El finiquito pagado corresponde a las prestaciones y derechos laborales acumulados durante su gestión, que inició en octubre de 2021 como director del Consejo Directivo del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP León) y posteriormente, en 2023, asumió la Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses. No obstante, su trayectoria en la administración municipal se remonta a 2009, cuando ocupó cargos como jefe, coordinador y subdirector en diversas áreas.

La controversia surgió cuando se reveló que una empresa con la que mantenía vínculos personales recibió contratos millonarios sin los procesos de licitación adecuados, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. La Contraloría municipal continúa con la investigación para determinar si existieron faltas administrativas o actos de corrupción.

Mientras tanto, el pago del finiquito ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y algunos sectores ciudadanos, que consideran que el erario no debería destinar recursos a funcionarios que renuncian bajo sospecha. El ayuntamiento defiende que el finiquito es un derecho laboral establecido por ley y que no implica un reconocimiento de culpabilidad.

Se espera que en las próximas semanas la Contraloría emita un dictamen sobre el caso, que podría derivar en sanciones administrativas o penales si se comprueban las irregularidades. El pago se realizó conforme a los cálculos basados en el tiempo de servicio y el salario del funcionario, según informó la tesorería municipal. Allan León Aguirre dejó el cargo el 15 de abril de 2024, tras dos años y medio en la secretaría, más el periodo previo en el SIAP.

El monto incluye proporcional de aguinaldo, vacaciones no disfrutadas y prima de antigüedad. La Contraloría ha solicitado información a diversas áreas para verificar que no existan más contratos irregulares con la misma empresa, la cual opera en el sector de servicios de limpieza. Por su parte, el exfuncionario ha mantenido silencio público desde su renuncia, aunque fuentes cercanas indican que está dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar los hechos.

La alcaldesa, en una conferencia de prensa, reiteró que su administración no tolerará actos de corrupción y que se aplicará la ley con todo rigor. Además, anunció que se revisarán todos los contratos firmados durante la gestión de León Aguirre para descartar otras irregularidades. La opinión pública en León se ha mostrado dividida. Mientras algunos consideran que el pago del finiquito es un desperdicio de recursos, otros defienden que es un derecho laboral.

Organizaciones civiles han solicitado que la Contraloría publique los resultados de la investigación de manera transparente. El caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y la rendición de cuentas en el municipio





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

León Finiquito Allan León Aguirre Corrupción Contraloría

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Javier Aguirre confiesa que algunos jugadores sufren un poco de alturaEl director técnico del Tri también habló del abanico de opciones que tiene para el 11 titular en el inicio del Mundial 2026.

Read more »

Javier Aguirre no se inquieta por la alineación de MéxicoEl entrenador nacional asegura que tiene varias opciones para cubrir cada posición y no desconfía de nadie en el equipo

Read more »

Festeja Aguirre: el dato de México sobre los amistosos que ilusiona tras la goleada a SerbiaEl seleccionado mexicano se ilusiona con realizar su mejor participación en los mundiales en la edición 2026

Read more »

Atento Aguirre: lo que debe evitar México para no cruzarse con Alemania en dieciséisavosLa posición final en el Grupo A podría definir un camino más accesible para la Selección Mexicana en la fase de eliminación directa

Read more »