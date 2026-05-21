León se enfrenta una crisis de agua

Un informe del Observatorio Ciudadano de León advierte sobre la sobreexplotación de acuíferos y el desperdicio de agua en el municipio, lo que pueden tener consecuencias negativas en la salud p®abl y en la sostenibilidad del recurso hídrico

La localidad de León enfrenta una crisis estructural relacionada con la sobreexplotación de acuíferos , el desperdicio de agua y el crecimiento sostenido de la demanda hídrica, según un estudio elaborado por el Observatorio Ciudadano de León con datos de la Comisin¡ Nacional del Agua (Conagua), el Registro P_kblico de Derechos de Agua y la Comisin Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG).

El informe advierte que el municipio se utiliza sülamente solo el 61.2 millones de metros cúbicos de agua de un total de 85 millones disponibles para abastecimiento urbano, lo que representa una eficiencia del 72 por ciento. El sector agr237culo opera con una eficiencia todav237a menor, alcanzando solo un 55 por ciento en el mejor escenario posible. El anal243sis concluye que León depende principalmente del agua subterrçnea extraía de acuíferos, los cuales actualmente enfrentan fuertes niveles de sobreexplotación





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