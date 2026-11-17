El Papa León XIV dejó claro que visitará México tras una gira por Uruguay, Argentina y Perú, aunque descartó nuevos viajes para 2027.

El Papa León XIV finalizó su gira pastoral de doce días que lo llevó a Uruguay, Argentina y Perú, y aprovechó el regreso a Roma para confirmar que su próxima parada será México, el país que lo vio nacer. Durante el vuelo de retorno, el pontífice se mostró entusiasta ante la posibilidad de regresar a tierras mexicanas, aunque dejó en claro que aún no existen fechas concretas para dicha visita.

Confirmación de Visita Papal a México

León XIV aseguró que su presencia en México es un proyecto vigente en su agenda pastoral. Ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un nuevo viaje a este país, el Papa respondió con una sonrisa que sí, que los fieles pueden seguir soñando con su llegada. No obstante, el Pontífice se mostró cauteloso al no proporcionar un cronograma específico, invitando a la paciencia de la feligresía mientras se organizan los detalles logísticos de una gira que podría darse en el futuro próximo.

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Memorable Momento Durante la Misa en Lima

El Pontífice reflejó su profunda gratitud por el cariño recibido en los tres países sudamericanos visitados. Durante la celebración de la misa en Lima, Perú, ocurrió un incidente inusual cuando, tras un lanzamiento de un rosario durante el acto, el objeto cayó sobre su rostro. León XIV abordó el suceso con humor, señalando que estas experiencias son recuerdos que uno se lleva en el corazón y, en este caso particular, también en el ojo, demostrando su cercanía con los fieles.

Posible Visita a Estados Unidos y Jornada de la Juventud

A diferencia de su compromiso con México, el Papa cerró la puerta a un viaje inmediato a Estados Unidos, su país natal, durante el año 2027. León XIV descartó cualquier plan para regresar a su tierra en el corto plazo, con la única excepción de su participación confirmada en la Jornada Mundial de la Juventud en Corea del Sur. Esta decisión marca claramente las prioridades de la curia romana para el próximo año calendario.

Robert Prevost y la Conexión Democrática con EE. UU.

El cardenal Robert Prevost, antes de asumir el papado, comentó sobre su identidad cultural y su relación con Estados Unidos. Se describió a sí mismo como "gringo" debido a su forma directa de expresarse, reflejando su adaptación a la cultura estadounidense. Asimismo, resaltó su profunda fe en la democracia y en la participación cívica, destacando valores fundamentales que han marcado su trayectoria pública antes de liderar la Iglesia Católica.

Legado Inmediato tras la Clausura de la Gira

Con el aterrizaje en Roma, concluye oficialmente una travesía sudamericana que dejó huella en tres naciones clave de la región. La confirmación de la futura visita a México se convierte en el mensaje más importante para la diócesis mexicana, mientras que el enfoque ahora se desplaza hacia la preparación para la Jornada Mundial de la Juventud en Asia, consolidando el calendario global de la Santa Sede para los próximos meses.