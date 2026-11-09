León y Chivas empatan 1-1 en Fecha 16 de la Liga MX

León y Chivas empataron 1-1 en la Fecha 16 del Apertura 2026. Paul Saracho igualó ante Iván Rodríguez expulsado para evitar que Chivas liderara la tabla.

Un gol de Paul Saracho al minuto 87 le dio un valioso punto al León y evitó que Chivas llegara como líder a la última jornada del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de que ambos clubes dividieron puntos al empatar 1-1 en el cierre de la Fecha 16.

Primeros minutos y acciones iniciales

Díber Cambindo tuvo la primera ocasión del partido al minuto 4 con un remate de cabeza fuera del área tras un servicio enviado por Daniel Arcila. El Rebaño tuvo su primer aviso al minuto 10 por conducto de Bryan González, quien sacó un disparo de zurda en el centro del área luego de ser asistido por Efraín Álvarez.

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Tala Rangel salva a Chivas con providencial desvío Roberto Alvarado se quedó cerca de conseguir el primer gol de la noche al 15' con un zurdazo fuera del área, pero la esférica pasó apenas a un costado de la cabaña defendida por Óscar García.

Las alarmas se encendieron al minuto 23, cuando el partido se detuvo un momento por una lesión del 'Piojo' Alvarado tras una falta de Juan Guevara, quien fue amonestado por juego peligroso. El seleccionado nacional continuó en la cancha sin inconvenientes.

El 'Tala' Rangel tuvo una atajada providencial en el tramo final de la primera mitad, cuando al minuto 43 se lanzó para desviar un remate de cabeza de José Alvarado al minuto 44. El también arquero de la Selección Mexicana desvió el balón y el esférico se estrelló en el poste, antes de ir directo a sus manos, en la que fue la acción más clara de los 45 minutos iniciales.

Expulsión e igualación en el segundo tiempo

El panorama se complicó para el León en los primeros momentos del complemento, después de que Iván Rodríguez fue expulsado al minuto 53 por una falta sobre Santiago Sandoval. Con la superioridad numérica, el conjunto dirigido por Gabriel Milito se volcó al frente en busca de abrir la pizarra ante unos Esmeraldas que apostaron por aguantar el cero atrás.

Una de esas ocasiones de los rojiblancos se presentó al minuto 64, cuando Óscar García contuvo un potente tiro de derecha De Santiago Sandoval. La presión del Guadalajara arrojó frutos al minuto 69, cuando Ricardo Marín cerró la pinza tras un pase de Daniel Aguirre en una gran acción colectiva del equipo visitante.

Pero Paul Saracho marcó el tanto del empate para el León a tres minutos del final con un potente disparo de derecha en el centro del área a centro de Jhohan Romana tras un tiro de esquina.

Próximos juegos y consecuencias en la tabla

La Liga MX se pondrá en pausa el próximo fin de semana para darle paso a la última Fecha FIFA del año, en la que México enfrenta a Jamaica a doble duelo en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. La Fiera visita la cancha de Santos Laguna el próximo 21 de noviembre en la última jornada de la fase regular del Apertura 2026.

Un día después, el Guadalajara será local ante el Cruz Azul en un duelo en el que ambos clubes aspiran a terminar como líderes. EVG