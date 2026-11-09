León y Chivas empatan 1-1 y Chivas pierde el liderato en la Liga MX

León y Chivas empatan 1-1 en la Jornada 16 de la Liga MX. Jhohan Romaña empata para el Rebaño Sagrado tras gol de Ricardo Marín. Chivas cede el liderato a Atlas.

León y Chivas terminaron empatando 1-1 ante León en el Estadio Nou Camp de León durante la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El empate dejó al Rebaño Sagrado en el séptimo puesto con 23 puntos y a las Chivas en el tercer lugar con 30 unidades, haciendo que el equipo de Guadalajara perdiera el liderato de la competencia.

Dinámica del partido y goles

El primer tiempo fue muy trabado en el medio terreno y con pocas oportunidades para ambos conjuntos, a pesar de que a ninguno le servía el empate, fue poco lo que pudieron hacer al frente debido a lo cerrado de las defensivas. En la parte complementaria las cosas pintaban igual, poco era lo que las zagas permitían, las oportunidades eran pocas y no se veía forma alguna para que alguno de los dos equipos abriera el marcador.

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Las cosas cambiaron cuando antes de llegar al área y el jugador del León terminó expulsado por interrumpir una jugada manifiesta de gol. Ya con esta ventaja, las Chivas se lanzaron al frente con todo y, al 69 minutos, tras un rescate de Daniel Aguirre en línea de fondo, la de Gajos llegó a los dominios de frente al arco.

Ricardo Marín no desaprovechó la oportunidad, la impactó y puso al Rebaño Sagrado al frente con el 1-0 en la pizarra. Este gol fue el producto de una jugada donde Daniel Aguirre rescata balón en línea de fondo, manda el centro, aparece Ricardo Marín y la empuja a las redes para poner el primero de las Chivas.

Reacción del Rebaño Sagrado

Ya cuando todo indicaba que el Rebaño Sagrado se llevaría la victoria y el liderato de la competencia, a los 87 minutos Jhohan Romaña recentró un tiro libre en el área. Paul Bellón prende el balón y lo manda a la red para empatar los cartones.

Este gol permitió que León llegara a 23 puntos y se colocara en el séptimo puesto de la competencia de cara a la última fecha, mientras que las Chivas dejaron ir el liderato al quedarse con 30 unidades en el tercer sitio de la tabla general.

Alineaciones y contexto del torneo

El árbitro central encargado de llevar a buen término este partido fue Guillermo Pacheco. Para este cotejo de la Jornada 16 de la Liga MX, se esperaba una temperatura aproximada a los 21 grados centígrados, con nubosidad y bajas probabilidades de lluvias en el Estadio Nou Camp.

Chivas llega sembrado en tercer lugar tras golear al Atlante la semana anterior, al llegar a 29 unidades, gracias a sus 8 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Por su parte, León llega a este encuentro tras una derrota ante el Cruz Azul la jornada pasada, lo que hasta el momento los tiene en noveno lugar de la tabla, con 22 puntos, producto de 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Goleadores y jugadores clave

Con cinco tantos cada uno en su cuenta, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval son los goleadores del Rebaño Sagrado, sin olvidar que el Piojo está convertido en el eje central de todos los ataques y el líder del equipo. José Alvarado es el jugador que podría hacer la diferencia en este encuentro al sumar ya 6 tantos.

Aunque también deben descuidar a Daniel Arcila y Diber Cambindo, ambos con cuatro goles y varias asistencias en el torneo. El partido inicia en México a las 8:10pm; en Estados Unidos es a las 9:10pm tiempo del Este, 8:10pm tiempo del Centro y 6:10pm tiempo del Pacífico.