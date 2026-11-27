El Club León recibe al Cruz Azul en el Nou Camp este jueves 26 de noviembre por la ida de cuartos de final. Conoce los detalles, alineaciones y pronóstico del partido.

El Club León recibirá al Cruz Azul en el Nou Camp el jueves 26 de noviembre por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este enfrentamiento marcará el inicio de la etapa decisiva para ambos clubes, quienes buscan aprovechar las condiciones locales y la racha histórica para obtener una ventaja crucial de cara a la vuelta.

Posicionamiento y historial de rivalidad

El Club León llega a este partido como el séptimo sembrado de la tabla general, con un acumulado de 26 puntos obtenidos durante la fase regular. Este resultado equivale a siete victorias, cinco empates y cinco derrotas, lo que demuestra una consistencia moderada que el equipo busca reforzar con la presión de jugar en casa. Por su parte, el Cruz Azul ocupa el segundo lugar con 32 puntos, producto de diez triunfos, dos empates y cinco derrotas, mostrando una solidez superior en la fase previa.

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La historia reciente entre estos dos clubes favorece al Cruz Azul, conocido como La Máquina. De los diez encuentros previos disputados, La Máquina ha ganado cinco partidos, empatado tres y perdido dos, lo que le da una ligera ventaja psicológica. El Club León, conocido como Los Esmeraldas, ha sumado cinco victorias y cinco empates en sus diez enfrentamientos directos más recientes, lo que indica que, a pesar de la tabla, la rivalidad es muy pareja.

Condiciones meteorológicas y logística

El pronóstico para el Nou Camp durante el encuentro prevé una temperatura aproximada de 13 grados centígrados, con cielos nubosos y posibilidades de lluvia. Estas condiciones climáticas podrían influir en el ritmo del juego, favoreciendo un estilo más físico y menos vertiginoso. Los aficionados y analistas esperan que la humedad y la nubosidad sean factores determinantes en la táctica de ambos entrenadores.

El partido está programado para iniciarse a las 9:10 p. m. hora del Centro de México. Para los aficionados en Estados Unidos, el horario de transmisión es a las 10:10 p. m. en la Zona del Este, las 9:10 p. m. en la Zona Central y las 7:10 p. m. en la Zona del Pacífico. Esta programación asegura una cobertura masiva en ambas naciones para este duelo de alta intensidad.

Expectativas y próximos pasos

Este encuentro es crucial para definir el rumbo de la liguilla. El Club León busca capitalizar su condición de local para llevarse una victoria que le permita manejar el ritmo de la vuelta en la Ciudad de México. El Cruz Azul, por su parte, necesita romper la racha de empates ante Los Esmeraldas y demostrar su superioridad numérica en la tabla general mediante el resultado inmediato.

La ida de los cuartos de final marcará el inicio de una serie de alta presión donde cada minuto será determinante. Los aficionados de ambos clubes se preparan para una jornada intensiva que decidirá, en gran medida, quién tiene las de ganar en la siguiente etapa del Torneo Apertura 2026. La cobertura en vivo detallará alineaciones, goles y resúmenes para mantener informados a todos los seguidores durante el desarrollo del partido.