LeBron James se ubica 3ro en asistencias NBA, supera a Jason Kidd y sueña con título

LeBron James, con 12,096 asistencias, es 3ro en historia. Juega su 24ava temporada en Philadelphia 76ers y busca el campeonato junto a Embiid y Brown.

LeBron James ha consolidado su estatus histórico en la National Basketball Association al superar a Jason Kidd en el listado de asistencias totales de la liga. El legendario jugador, quien pertenece al equipo Philadelphia 76ers, alcanzó la cifra exacta de 12,096 asistencias en su carrera profesional. Este logro lo posiciona como el tercer máximo asistente en la historia de la competencia, un hito significativo para un atleta que sigue dominando la elite deportiva.

Récords Históricos y Posición Actual

James ocupa actualmente el tercer lugar en asistencias totales en la historia de la NBA. Solo por delante de él se encuentran Chris Paul, quien se retiró con 12,552 asistencias, y la leyenda John Stockton, quien posee el récord absoluto de la liga con 15,806 pases para canasta. A pesar de que la posibilidad de que LeBron supere a Stockton parece improbable dada la diferencia numérica, ocupar esta tercera posición mundial es una nueva distinción para el basquetbolista.

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La longevidad de LeBron James es extraordinaria, ya que cumple 41 años de edad y alcanzará los 42 años en diciembre. Está disputando su temporada número 24 en la liga, lo que representa la mayor cantidad de campañas jugadas por un basquetbolista en la historia de la NBA. Esta resistencia física y mental le permite seguir acumulando estadísticas relevantes mientras compite al más alto nivel profesional.

Estadísticas Dominantes y Logros Colectivos

LeBron James es el jugador con más puntos anotados en la historia de la NBA, registrando actualmente 43,591 puntos en temporada regular. Además, ostenta los récords de más tiros de campo encestados y más partidos jugados en la competición. También se encuentra en el quinto lugar del listado histórico de triples-dobles, demostrando su versatilidad estadística.

Durante la presente temporada con Philadelphia, James mantiene promedios sólidos que contribuyen al éxito del equipo. Hasta el momento, registra 15.1 puntos, 7.2 rebotes y 6.9 asistencias por partido. Estas cifras reflejan su capacidad para dirigir el juego y facilitar oportunidades de anotación para sus compañeros, manteniendo un rendimiento consistente en cada encuentro disputado.

Nuevo Roster y Aspiraciones de Philadelphia 76ers

Este verano, LeBron James firmó un contrato por un año con opción a uno más para unirse a los Philadelphia 76ers. El equipo cuenta con un quinteto titular que incluye a estrellas de primer nivel como Joel Embiid, nombrado Jugador Más Valioso de la liga en 2023. Asimismo, integra el roster Jaylen Brown, MVP de las Finales en 2024, y Tyrese Maxey, reconocido como uno de los jóvenes más brillantes de la NBA.

La franquicia de Philadelphia registra su mejor arranque en años con este nuevo esquema. Tras el partido disputado ante los Indiana Pacers, el equipo ostenta una marca de 11 triunfos y solo 3 derrotas. Este desempeño los sitúa en el segundo mejor récord de la Conferencia Este de la NBA, superados únicamente por los 11-2 de los Boston Celtics. La presencia de James fortalece las chances del equipo de alcanzar sus objetivos finales.

La aspiración principal de LeBron James es ganar otro campeonato de la NBA antes de retirarse definitivamente del baloncesto profesional. El talento adicional de VJ Edgecombe, un jugador con potencial de destacarse en la liga, suma profundidad a la plantilla de Philadelphia. La combinación de experiencia y juventud en el plantel sugiere que el equipo está en una posición competitiva para luchar por el título en las próximas semanas.