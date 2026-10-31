Leclerc lidera la FP1 del GP de México 2026 con Ferrari por delante de Antonelli

Charles Leclerc marca el mejor tiempo en la primera práctica libre del GP de México 2026, superando a Kimi Antonelli por 0.659 segundos. Ferrari fue el único equipo con pilotos titulares.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, lideró la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El monegasco registró un tiempo de 1:18.128 y superó por 0.659 segundos a Kimi Antonelli, de Mercedes, favorito para coronarse campeón este fin de semana.

La sesión estuvo marcada por la presencia de pilotos jóvenes en la mayoría de los equipos: diez de los once equipos alinearon a debutantes o suplentes, siendo Ferrari el único que mantuvo a sus pilotos titulares, Leclerc y Lewis Hamilton.

Also read Catrina Gigante en Veracruz por Día de Muertos 2026: ¿Es la Más Grande de México?

Leclerc domina la primera práctica en México

Leclerc se convirtió en el primero en bajar de la barrera de 1 minuto y 20 segundos, con un tiempo de 1:19.197 logrado con neumáticos Pirelli de compuesto duro. Más tarde, con el neumático blando, mejoró su registro a 1:18.128.

Antonelli, segundo, se quedó a más de seis décimas. El también piloto de Mercedes Fred Vesti, que sustituyó a George Russell en esta sesión, finalizó tercero a solo una décima de Antonelli. Hamilton, compañero de Leclerc en Ferrari, terminó a siete décimas del mejor tiempo.

La adherencia fue escasa durante los primeros compases debido al polvo en la pista. Antonelli y Checo Pérez protagonizaron varios derrapes en la zona del estadio. Isack Hadjar tuvo que llevar su Red Bull a boxes por inercia debido a un problema en la unidad de potencia cuando se cumplían unos 10 minutos de sesión.

Debuts y incidentes en la FP1 del GP de México

La sesión contó con varios debutantes en Fórmula 1. Nikola Tsolov, piloto del programa junior de Red Bull y destacado competidor en la Fórmula 2, pilotó el Racing Bulls de Liam Lawson. Freddie Slater, piloto de desarrollo de Audi y subcampeón de la Fórmula 3, ocupó el monoplaza de Gabriel Bortoleto.

El debut de Slater se vio comprometido a mitad de la sesión, ya que Audi lo envió a pista con un ventilador de refrigeración de los pontones aún acoplado al monoplaza. Esto aparentemente causó daños en la unidad de potencia y lo dejó retenido en boxes durante un periodo prolongado. Los comisarios investigarán este incidente, considerado una salida a pista en condiciones inseguras, una vez finalizada la sesión.

Otros incidentes incluyeron un bloqueo severo de neumáticos de Nico Hülkenberg, que terminó en la escapatoria de la curva 1; una salida de pista de Arvid Lindblad en la curva 12; y un fuerte derrape de Leonardo Fornaroli, campeón de la F2 que sustituyó a Lando Norris en McLaren, controlado en la salida de la curva 11. Oscar Piastri, en el segundo McLaren, se pasó de frenada en la curva 1 y atravesó la zona de césped.

Cerca de los últimos 10 minutos se desplegó brevemente el coche de seguridad virtual después de que Jak Crawford, que sustituía a Lance Stroll, detuviera su Aston Martin en la curva 1 por un problema técnico.

Contexto y clasificación del GP de México 2026

Leclerc afronta el Gran Premio de México 2026 en la quinta posición de la Clasificación de Pilotos, a 132 puntos del líder Kimi Antonelli. El monegasco ha subido al podio en las tres últimas ediciones de la carrera mexicana: segundo lugar en 2025 y dos terceros puestos en 2023 y 2024. En esta edición desea recortar la diferencia con el líder.

Antonelli podría conquistar su primer título de pilotos este fin de semana en México. El circuito, situado a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, presenta una baja densidad del aire que marca una diferencia significativa en el rendimiento de los monoplazas.

El top 10 de la sesión lo completaron Ayumu Iwasa (sustituyendo a Max Verstappen en Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren), Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls). Tras superar sus problemas iniciales, Hadjar remontó hasta la posición 11, por delante de Tsolov, Hülkenberg y Gabriele Mini, ganador de carreras en F2 que también debutaba en F1 al volante del Alpine de Franco Colapinto. Ryo Hirakawa, con el Haas de Esteban Ocon, ocupó la plaza 15. La clasificación la completaron Carlos Sainz (Williams), Fornaroli, Pérez, Crawford, Luke Browning (con el Williams de Alex Albon), Slater y Colton Herta (al mando del monoplaza de Valtteri Bottas).