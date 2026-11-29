Homero Gómez Jr. dirige la Fundación Homero Gómez para vigilar el bosque de Michoacán y plantar 160,000 árboles tras el asesinato de su padre, asegurando la protección de la mariposa monarca.

El Santuario El Rosario en el municipio de Ocampo, Michoacán, mantiene un dispositivo de seguridad permanente para proteger la mariposa monarca. Esta vigilancia continua responde al legado de Homero Gómez González, el ecologista conocido como el Guardián de la Monarca, cuyo asesinato ocurrició hace casi siete años. Su hijo, Homero Gómez Jr., ha asumido la dirección de la Fundación Homero Gómez para garantizar la conservación del bosque de oyameles.

Seguridad comunitaria contra la tala ilegal en 2024

La Fundación Homero Gómez, constituida legalmente a mediados de 2024, coordina a 260 ejidatarios del ejido El Rosario para realizar patrullajes ininterrumpidos. Los guardabosques trabajan en grupos de 10 personas durante turnos de 24 horas, desde las cuatro de la tarde hasta la tarde del día siguiente. Homero Gómez Jr. establece que si los voluntarios detectan el sonido de motosierras o actividad sospechosa de taladores, reportan inmediatamente a las autoridades competentes y a la población local.

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Este esquema de vigilancia directa ha logrado erradicar la tala ilegal dentro de los límites del ejido El Rosario durante la temporada actual. Sin embargo, la presión ambiental externa persiste en la región. Entre febrero de 2024 y febrero de 2025, WWF México identificó 2.55 hectáreas de bosque degradadas en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, siendo la tala ilegal la causa principal seguida de incendios y sequía.

Reforestación masiva con 160,000 árboles plantados

Además de la seguridad, la Fundación Homero Gómez ejecuta un ambicioso programa de reforestación en tres temporadas consecutivas. En 2024 se plantaron aproximadamente 20,000 árboles; en 2025, alrededor de 50,000 ejemplares; y para 2026 se reportaron 90,000 árboles de pino y oyamel. En conjunto, estas campañas han logrado plantar alrededor de 160,000 árboles en la región.

Para la jornada reciente, la Comisión Forestal de Michoacán proporcionó 90,000 plantas, lo que permitió reunir a casi 1,000 voluntarios provenientes de Michoacán, el Estado de México y la Ciudad de México. La convocatoria creció significativamente en participación, atrayendo a personas de distintas comunidades para colaborar con la siembra. A cada participante se le asignan entre 15 y 20 árboles para sembrar en terrenos de uso comunal con la autorización correspondiente de los ejidatarios.

Supervisión oficial y gestión forestal integral

Los trabajos de saneamiento forestal se realizan bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom). Los ejidatarios retiran activamente los árboles afectados por plagas para mejorar la salud general del ecosistema. Esta gestión integral incluye también la atención de incendios durante la temporada de estiaje.

En 2026, la fundación reportó dos siniestros menores que fueron sofocados rápidamente por las brigadas. La organización también ha apoyado con equipo especializado a una brigada voluntaria forestal del municipio de Ocampo para fortalecer la prevención de emergencias. Homero Gómez Jr. asegura que la misión continúa para honrar la memoria de su padre y proteger el hogar natural de las mariposas.