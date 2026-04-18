Lego Abre Puertas a la Imaginación: La Play House Llega a Polanco con Diversión Gratuita

Lego invita a las familias a una experiencia inmersiva y gratuita en su Play House temporal en Polanco. Durante abril y hasta el 3 de mayo, los niños podrán disfrutar de espacios temáticos, construir modelos y llevarse a casa sus creaciones, fomentando el juego como herramienta de aprendizaje.

Los niños y niñas se dirigen emocionados hacia la Play House de Lego , un espacio especialmente diseñado para despertar su creatividad y que estará disponible de forma gratuita durante todo el mes de abril y hasta el 3 de mayo. Para acceder a esta mágica experiencia, las familias solo necesitan registrarse previamente en la página oficial de la marca. Ubicada en una casona de dos pisos en la calle Carlos Dickens, en el corazón de Polanco , esta iniciativa ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en diferentes mundos creados a partir de los icónicos bloques de construcción.

La Play House de Lego ha sido concebida para estimular la imaginación en sus diversas formas. Para aquellos pequeños que sueñan con mundos fantásticos y la compañía de animales, existen espacios como la Guardería para mascotas y el Cuarto de los sueños. En estas áreas, los niños pueden dar vida a criaturas imaginarias utilizando las piezas de Lego, inventando historias y aventuras únicas para cada una de sus creaciones. Por otro lado, los amantes de la velocidad encontrarán su lugar en el Taller de armado de coches y el Autopistas Room. Aquí, podrán diseñar, construir y poner a prueba sus propios vehículos, experimentando con la aerodinámica y la ingeniería de forma lúdica.

En cada uno de estos fascinantes rincones, a los asistentes se les proporciona un set de piezas cuidadosamente seleccionado. Con estos bloques, podrán dar forma a diversos modelos, desde figuras inspiradas en la naturaleza, como un vibrante flamenco tropical o un etéreo unicornio capaz de transformarse en otras criaturas, hasta personajes queridos como Stitch, de la popular cinta de Disney. Los entusiastas de los automóviles también tendrán la oportunidad de construir réplicas detalladas como el coche de carreras BMW M4 GT3 EVO o el deportivo Ferrari SF90 XX Stradale. Una vez que sus obras maestras estén completas, los niños podrán disfrutar jugando con ellas dentro de la Play House, y como un recuerdo especial, podrán elegir una de sus creaciones para llevarla a casa, una por niño o niña.

La propuesta de Lego no se limita a la experiencia presencial. La marca reafirma su compromiso con la expansión del universo de la construcción a través de nuevos sets que se adaptan a perfiles de juego muy diversos, como se detalla en un comunicado reciente. El enfoque fundamental de esta iniciativa reside en rescatar el valor intrínseco del juego como una poderosa herramienta de aprendizaje. La invitación es a desconectar por media hora de las pantallas de los dispositivos móviles, para sumergirse en el acto de construir, seguir instrucciones y experimentar con nuevas formas. Este proceso estimula habilidades esenciales como la resolución de problemas, la motricidad fina y el desarrollo del pensamiento creativo. En esencia, se busca transformar el tiempo de juego en un ejercicio de imaginación activa, donde cada pieza y cada construcción abren un abanico de posibilidades.

Con una trayectoria que se acerca a un siglo desde su fundación en Billund, Dinamarca, la compañía Lego mantiene una filosofía inquebrantable: inspirar a los constructores del futuro a través del poder del juego. La línea Lego Creator 3-in-1 se erige como una de las propuestas centrales de la temporada, presentando modelos innovadores que permiten la construcción de hasta tres versiones distintas a partir de un mismo conjunto de piezas. La lógica detrás de esta línea es sencilla pero profunda: un solo set se convierte en la llave para múltiples transformaciones, multiplicando así las posibilidades narrativas y creativas para cada constructor, fomentando la reutilización y la exploración de ideas





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