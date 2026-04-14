Lente de Contacto Inteligente Revoluciona el Tratamiento del Glaucoma

Un equipo del Instituto Terasaki desarrolla una lente de contacto que monitorea la presión intraocular y administra medicamentos de forma automática, prometiendo una nueva era en el tratamiento del glaucoma.

Un equipo de investigadores del Instituto Terasaki para la Innovación Biomédica , con sede en Los Ángeles, ha presentado un innovador avance: una lente de contacto revolucionaria capaz de monitorizar la presión intraocular en tiempo real y, de manera autónoma, administrar medicamentos. Este logro científico, publicado en la prestigiosa revista Science Translational Medicine, se perfila como un potencial punto de inflexión en el tratamiento del glaucoma, una enfermedad que afecta a más de 70 millones de personas en todo el mundo y que, según datos de la Organización Mundial de la Salud , es responsable de al menos 8,43 millones de casos de ceguera irreversible. El desarrollo de esta tecnología representa una esperanza tangible para los pacientes, ya que ofrece una solución que podría superar las limitaciones de los tratamientos actuales y mejorar significativamente la calidad de vida de quienes padecen esta afección ocular. La lente inteligente se erige como una auténtica farmacia invisible, un dispositivo que promete una nueva era en el cuidado oftalmológico.

El diseño de esta lente de contacto inteligente, liderado por el doctor Yangzhi Zhu, se distingue por su enfoque innovador y su compromiso con la biocompatibilidad. A diferencia de las soluciones convencionales, este dispositivo prescinde por completo de baterías y circuitos rígidos. En lugar de ello, se basa en el uso exclusivo de polímeros biocompatibles que integran un sistema microfluídico y una esponja de seda, ambos elementos clave que actúan como sensores altamente sensibles. Cuando la lente detecta un aumento en la presión intraocular que supera los umbrales predefinidos, su estructura se deforma ligeramente, activando así la liberación escalonada de fármacos, como el timolol o la brimonidina, directamente sobre la superficie del ojo. Este mecanismo de bucle cerrado, que opera de forma automática, permite una intervención temprana y precisa, crucial para prevenir daños irreversibles en el nervio óptico. El proceso, completamente automatizado, elimina la necesidad de que el paciente realice cualquier acción, garantizando la consistencia y la eficacia del tratamiento. Las pruebas realizadas hasta la fecha demuestran una precisión comparable a la tonometría estándar y una reducción de la presión similar o superior a la obtenida con los colirios tradicionales, lo que subraya el potencial de esta tecnología para transformar el cuidado del glaucoma.

Las pruebas preclínicas de esta revolucionaria lente de contacto se llevaron a cabo en tres fases distintas, utilizando una variedad de modelos y escenarios para evaluar su rendimiento y seguridad. La primera fase se centró en modelos de ojo artificial, seguida por pruebas en ojos bovinos enucleados, y finalmente, en conejos que padecían hipertensión ocular. En todos los casos, la lente demostró una capacidad excepcional para medir la presión intraocular con una precisión equiparable a la tonometría estándar, el método de medición tradicional. Además, la eficacia en la reducción de la presión intraocular fue similar o incluso superior a la obtenida con los colirios aplicados de forma manual, los tratamientos más comunes para el glaucoma. Estos resultados prometedores han generado un gran entusiasmo en la comunidad científica. Stewart Han, presidente del Instituto Terasaki, ha destacado la importancia de este logro, afirmando que establece un nuevo estándar en el campo de la investigación interdisciplinar, impulsado por un impacto tangible en el mundo real. Sin embargo, a pesar de estos resultados prometedores, los investigadores son conscientes de que aún quedan desafíos importantes por superar. El camino hacia la aplicación clínica de esta tecnología implica la realización de ensayos clínicos en humanos a largo plazo, la validación exhaustiva de su seguridad y la superación del desafío de escalar la producción a nivel industrial. El Instituto Terasaki ya está explorando las posibles aplicaciones de esta tecnología en otras patologías oculares, como el ojo seco y el diagnóstico de tumores, aunque el glaucoma sigue siendo la prioridad principal. De concretarse su aplicación clínica, este pequeño dispositivo podría representar un cambio de paradigma en el cuidado de millones de pacientes con enfermedades oculares crónicas, ofreciendo una esperanza real para el control y la gestión efectiva de estas afecciones.





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