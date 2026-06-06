Leonardo Balerdi se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión y su reemplazo está en duda

El defensor argentino Leonardo Balerdi sufrió una lesión en el sóleo de su pierna derecha durante un entrenamiento y quedó descartado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Albiceleste confirmó la baja y se espera que el técnico Lionel Scaloni elija un reemplazante entre Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta, Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

El defensor argentino Leonardo Balerdi , de 27 años y actualmente en el Olympique de Marsella, sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha durante un entrenamiento con la selección albiceleste.

Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, se confirmó que la dolencia le impedirá recuperarse a tiempo para integrar la nómina final que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la noticia a través de sus redes sociales, expresando su apoyo al jugador: "El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.

¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!

". Balerdi, que ya había estado presente en el Mundial de Qatar 2022 como suplente y que recientemente había mostrado un nivel destacado en sus últimos ocho partidos con la selección, se perderá así la cita mundialista. Su caso es particularmente sensible considerando su proyección: de jugar en la Segunda División del fútbol argentino tiempo atrás, logró ganarse un lugar en el equipo campeón del mundo y parecía dispuesto a consolidarse como titular en esta nueva edición.

Sin embargo, la lesión en el sóleo es una dolencia que requiere tiempo de recuperación y el cuerpo médico de la albiceleste, bajo la conducción de Lionel Scaloni, consideró que no estaría en condiciones óptimas para el viaje y la competencia. Ante esta baja, el entrenador deberá definir un reemplazo para completar la lista definitiva de 26 jugadores.

Los nombres que suenan con fuerza para ocupar ese lugar son defensores que ya forman parte de la lista preliminar de 55 jugadores: Marcos Senesi, actualmente en el Bournemouth de la Premier League; Lucas Martínez Quarta, defendiendo los colores de River Plate; Agustín Giay, joven promesa de San Lorenzo; y Nicolás Capaldo, mediocampista del Red Bull Salzburgo. Todos ellos cuentan con experiencia en la selección y podrían adaptarse al esquema de Scaloni, aunque la decisión final se conocerá en los próximos días cuando se anuncie oficialmente la nómina.

Este contratiempo subraya los imprevistos que siempre rodean a un torneo de la magnitud de un Mundial, donde la gestión de lesiones y la profundidad del plantel son claves. Balerdi, quien había mostrado un rendimiento sobresaliente en los amistosos previos, deberá ahora enfocarse en su rehabilitación con la esperanza de recuperarse completamente y estar disponible para futuras convocatorias.

Mientras tanto, la selección argentina continúa con su preparación de cara a la defensa del título obtenido en Qatar, con la mirada puesta en encontrar al sustituto ideal que garantice solidez en la línea defensiva





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