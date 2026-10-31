Leones Negros cuestiona fondo de solidaridad de la Liga de Expansión MX y exige el ascenso

Leones Negros asegura que no fue consultado sobre el fondo de solidaridad de la Liga de Expansión MX y mantiene su lucha en el TAS por el regreso del ascenso y descenso.

El presidente de Leones Negros, José Alberto Castellanos, cuestionó la creación del fondo de solidaridad para los clubes de la Liga de Expansión MX y aseguró que la dirigencia universitaria no fue consultada por la Federación Mexicana de Futbol. En declaraciones para Claro Sports, el dirigente afirmó que el club se enteró de la iniciativa a través de los medios de comunicación y no mediante reuniones formales con el organismo. La discusión, insistió, sigue centrada en el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Castellanos explicó que la Federación Mexicana planteó este mecanismo como una herramienta para fortalecer económicamente a los equipos de la categoría, pero consideró que la medida no atiende el problema de fondo. El directivo señaló que el fondo fue anunciado en medio de los esfuerzos de varios clubes por recuperar la movilidad deportiva entre categorías.

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Leones Negros no participó en las negociaciones

El presidente del club tapatío afirmó que la institución se enteró del fondo de solidaridad por su difusión pública. Según relató, las conversaciones previas se realizaron en la Federación Mexicana con otros clubes que no se han manifestado por el tema del ascenso y descenso, y sostuvo que la iniciativa probablemente surge de esas reuniones.

Castellanos agregó que espera que los beneficios del mecanismo alcancen a todos los participantes de la Liga de Expansión MX y no solo a algunos. También consideró que los apoyos deberían extenderse a otras categorías de la estructura nacional para fortalecer de manera integral el futbol mexicano.

El dirigente manifestó dudas sobre el origen de los recursos y los criterios de distribución del fondo. Indicó que todavía existen interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la estructura del futbol mexicano, aspectos que, a su juicio, deben aclararse antes de aplicar el mecanismo.

El ascenso y descenso, la prioridad para Leones Negros

Uno de los principales cuestionamientos de Castellanos está relacionado con el momento del anuncio. El directivo afirmó que no termina de entender cuál es el alcance del fondo y lo interpretó como una forma de la Federación de mostrar un esfuerzo de apoyo a los clubes, aunque insistió en que lo que realmente necesitan es el ascenso y descenso.

Castellanos argumentó que la posibilidad de competir por un lugar en Primera División genera por sí misma incentivos económicos para las instituciones. Aseguró que con ascenso y descenso llegarían más patrocinadores, más aficionados al estadio y mayores ventas de camisetas, lo que se traduciría en más recursos para los equipos.

Para el directivo universitario, la razón principal de existencia de la categoría está ligada a la posibilidad de ascender. Afirmó que la única motivación para los equipos que militan en la Liga de Expansión MX es el ascenso y que, sin él, la categoría no tiene razón de ser.

Antecedentes y proceso legal en el TAS

Castellanos recordó que en 2020 se suspendió el ascenso y descenso junto con la implementación de un esquema económico sustentado en las multas a clubes de Liga MX. A su juicio, la situación actual guarda similitudes con aquel escenario, aunque ahora que ya no existe la multa en Primera División y que se eliminó el ascenso y descenso, se busca un mecanismo de solidaridad.

El dirigente consideró que ese mecanismo debería haber existido desde siempre, pero insistió en que no sustituye la movilidad deportiva. Pese al anuncio de la Federación Mexicana de Futbol, Castellanos confirmó que Leones Negros seguirá adelante con los procedimientos legales relacionados con el tema.

El club universitario mantiene su ruta de pelea en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con audiencias programadas para el 18 y 19 de noviembre. Además, Castellanos señaló que la institución coadyuva con el tema de la Comisión Nacional Antimonopolio, en un frente que busca reinstaurar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.