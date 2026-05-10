Leonesa Artesana que Impone Personalidad en Sus Botellas con Chaquira

María de los Ángeles Núñez, una artesana leonesa, regala su tiempo por las tardes para impegarse chaquira en botellas de vidrio para después comercializar sus creaciones artesanales en la ciudad de León. Sus botellas están adornadas con chaquira, algunos llenos de objetos usados y otros decorados con botellas de diferentes formas y colores, donde muestra su estilo único y personal.

León , Guanajuato . - "Doña María de los Ángeles Núñez" invierte su tiempo por las tardes para pegar chaquira en botellas de vidrio que después comercializa.

Se coloca en la esquina de la calle Nezahualcóyotl, en la colonia Valle de San Bernardo, en la ciudad de León, donde cada día espera clientes. Artesana leonesa que pone pieza por pieza de chaquira en botellas de vidrio para su venta. Foto: Jonathan Juárez León. ¿Se suspenderán clases por el día de la Virgen de la Luz en León este 2026?

Se trata de un trabajo "de muchísima paciencia", en el que invierte horas de su vida, pero que le entretiene y busca ofrecer a sus compradores





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