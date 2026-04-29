Leticia Ramírez asume la Secretaría de Bienestar en reemplazo de Ariadna Montiel

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento de Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría de Bienestar, destacando su experiencia en educación y participación social. Este cambio marca un nuevo enfoque en la gestión de los programas sociales del gobierno.

Leticia Ramírez , quien se desempeñó como Secretaria de Educación Pública durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, fue nombrada este martes 28 de abril como la nueva titular de la Secretaría de Bienestar, reemplazando a Ariadna Montiel .

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el cambio a través de un mensaje en sus redes sociales, destacando la importancia de esta dependencia, ya que es responsable de la operación de los programas sociales del Gobierno de México. Sheinbaum resaltó que esta modificación es relevante para toda la población, ya que afectará directamente a millones de beneficiarios de dichos programas. La nueva titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional.

Es maestra egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y posee estudios en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, ha participado en programas de actualización en pedagogía y ciencias sociales, así como en el programa de Alta Dirección Pública.

Su experiencia en el sector público es amplia, ya que en 2002 fue nombrada Secretaria de Educación Pública y en 2024 asumió el cargo de Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social durante la transición de gobierno de Claudia Sheinbaum. La designación de Ramírez llega en un momento crucial para el país, ya que la Secretaría de Bienestar es una de las dependencias más importantes en la implementación de políticas sociales.

Su nombramiento ha generado expectativas sobre cómo se gestionarán los programas sociales en los próximos años, especialmente en un contexto de desafíos económicos y sociales. Analistas políticos han señalado que la experiencia de Ramírez en educación y su conocimiento en temas de participación social podrían ser clave para fortalecer la eficacia de estos programas.

Por otro lado, la salida de Ariadna Montiel, quien estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar durante varios años, marca un cambio significativo en la administración de Sheinbaum. Montiel fue una figura clave en la implementación de programas como las pensiones para adultos mayores y las becas para estudiantes, por lo que su reemplazo generará un impacto en la continuidad de estas políticas.

La presidenta Sheinbaum ha asegurado que el cambio se enmarca en una estrategia de renovación y fortalecimiento de las instituciones, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios sociales que se ofrecen a la población





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