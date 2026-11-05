Leticia Ramírez niega resolución del TEPJF sobre chalecos de la 4T

La secretaria del Bienestar aclaró que no existe fallo del TEPJF sobre chalecos beige. Destaca la falta de sentencias en escándalos de la 4T.

La secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, desmintió durante su comparecencia ante el Senado la existencia de una resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF) que ordene el cambio del color de los chalecos oficiales. Ante las interrogantes planteadas por el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ángel García Yánez, la funcionaria reiteró que no hay una determinación legal que prohíba el uso de los chalecos beige, los cuales forman parte de la identidad gráfica del Gobierno de México desde 2018.

Aclaración sobre los chalecos y el TEPJF

La titular de Bienestar confirmó que no existe ninguna resolución emitida por el TEPJF que establezca el uso exclusivo de chalecos guinda, considerando esto una ventaja electoral para el partido Morena. Señaló que el tribunal únicamente está analizando el tema en este momento, por lo que cualquier futuro fallo será acatado con total respeto. Ramírez Amaya sostuvo que la verdadera identificación de los servidores públicos reside en su trato con la ciudadanía y la información que brindan, más que en la vestimenta.

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No obstante, la funcionaria enfatizó que los chalecos beige son parte fundamental de la identidad gráfica institucional. Aclaró que esta directriz está consagrada en el manual de identidad del Gobierno federal desde el año 2018, con algunas modificaciones menores realizadas en 2024. La secretaria del Bienestar dejó claro que su departamento trabaja activamente en el cumplimiento de las normas vigentes y que, ante cualquier resolución futura del tribunal, se procederá de inmediato para evitar problemas administrativos.

Crisis de imagen y escándalos de la Cuarta Transformación

La defensa de los chalecos beige se enmarca en un contexto de creciente escrutinio hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. Durante casi ocho años de administración, México ha sido testigo de al menos 15 episodios de escándalo que han involucrado a integrantes del movimiento. Estas controversias incluyen investigaciones por corrupción, conflictos de interés, nepotismo y contrataciones a modo, las cuales han colocado bajo presión constante a varios funcionarios y a personas cercanas al poder central.

A pesar de la magnitud de estas denuncias, la mayoría de los casos no han resultado en condenas firmes ni han afectado a los responsables políticos de mayor jerarquía. La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) representa uno de los episodios más recientes. A pesar de las revelaciones sobre contratos a favor, abuso de funciones y desvío de recursos, hasta el momento no se han establecido responsabilidades penales definitivas contra los implicados en estas acusaciones.

Igualdad ante la ley y expedientes pendientes

La situación legal de otros organismos ilustra la persistencia de investigaciones sin resolución. El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado inicialmente por Ignacio Ovalle, enfrenta investigaciones por corrupción que involucraron a exfuncionarios como René Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión, pero aún no existen sentencias firmes que concreten la culpabilidad de los acusados.

Otro ejemplo destacado es el de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Tras detectarse presuntas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó la separación de seis funcionarios en abril del año pasado. Aunque se reportaron al menos 13 investigaciones, no ha habido declaraciones de culpabilidad que cierren los expedientes de manera definitiva.

Implicaciones políticas y el caso Tampico

Los escándalos también han alcanzado a figuras políticas prominentes, como ocurrió en el llamado huachicol fiscal. En marzo de 2025, se aseguraron alrededor de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas. Entre los detenidos destacan los hermanos y exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Sin embargo, no hay una investigación formal contra su tío político, el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

La relevancia política del asunto aumentó cuando el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, apareció en los expedientes. Testigos protegidos y declaraciones de marinos procesados afirmaron que se utilizaba su nombre para agilizar la entrada de combustible ilegal. No obstante, la FGR emitió un deslinde oficial indicando que no cuenta con elementos suficientes para indagar directamente al hijo del expresidente. De manera similar, la exmedallista Ana Gabriela Guevara enfrenta cinco denuncias penales por la ASF por irregularidades en la CONADe entre 2019 y 2022, sin que hasta la fecha se hayan producido detenciones.

El escándalo también impactó al proyecto del Tren Maya. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó pagos a sobreprecio, anticipos sin documentación y deficiencias en la supervisión contractual. Estos hallazgos derivaron en al menos cinco denuncias penales contra Rogelio Jiménez Pons y otros exdirectores de Fonatur. Estos casos subrayan la compleja trayectoria legal de los proyectos y funcionarios de la Cuarta Transformación, marcando una distinción entre la separación administrativa y la responsabilidad penal efectiva.