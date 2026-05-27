Letsholonyane recuerda el impacto del Mundial 2010 en Sudáfrica

El exfutbolista sudafricano Reneilwe Letsholonyane rememora cómo la Copa del Mundo de 2010 unió al país y transformó su infraestructura.

El 15 de mayo de 2004 es una fecha que marcó un antes y un después en la historia del fútbol africano. En Zúrich, Suiza, el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, anunció que Sudáfrica sería la sede del Mundial 2010 .

La candidatura sudafricana, liderada por el mítico expresidente Nelson Mandela, obtuvo 14 votos, superando a Marruecos (10) y Egipto (0). A partir de ese momento, el país se preparó para organizar el evento que cambiaría su percepción global. Reneilwe Letsholonyane, exjugador de los Bafana Bafana, recordó con emoción esos días.

"Fue el primer momento que sentí que todo Sudáfrica estaba unido, sin importar raza o color de piel. Durante todo el Mundial se sintió que los sudafricanos éramos uno solo", afirmó. La inversión extranjera alcanzó los 6.900 millones de dólares en infraestructura, y el turismo generó una derrama de 500 millones. Letsholonyane destacó que el evento ayudó a que el mundo dejara de ver a Sudáfrica como un país pobre.

"Antes del Mundial no teníamos muchos estadios de primer nivel; ahora la gran mayoría de los equipos juegan ahí cada fin de semana. La calidad de los jugadores ha mejorado porque juegan en escenarios de élite.

Además, se construyeron carreteras, hoteles y aeropuertos. Hoy los turistas siempre encuentran dónde alojarse. Ese legado nos dio una infraestructura de primer nivel", explicó. La Copa del Mundo de 2010 no solo impulsó la economía y el deporte, sino que también fomentó la unidad nacional.

Los sudafricanos de todas las razas se congregaron para apoyar a su selección, y el himno nacional sonó con fuerza en cada estadio. El torneo dejó un impacto duradero: las canchas de fútbol se modernizaron, se crearon empleos y se fortaleció la imagen del país como destino turístico y de negocios. Letsholonyane concluyó que el 80% de la convocatoria actual de los Bafana Bafana proviene de la liga local, gracias a la calidad de los estadios.

"El Mundial nos dio confianza y nos mostró que podíamos lograr grandes cosas", sentenció. La experiencia sudafricana demostró que un evento deportivo puede ser catalizador de cambio social y económico, dejando un legado que trasciende generaciones





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