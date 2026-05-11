Leva registro y catálogo de violentadores: Mexiquense detalla nueva ley de protección animal

La norma, aprobada por el Congreso mexiquense, busca proteger a los animales y castiga al maltrato mediante sanciones gradables según el grado de violencia.

La nueva ley de protección animal en Edomex incluye figuras como un registro de mascotas y un catálogo de violentadores, explicaHallan seis cuerpos dentro de tren en Texas; autoridades investigan causas de la muerte Fiesta de XV años de hija de alcalde de Chignahuapan desata polémica; cuestionan austeridad de Morena Vandalizan casa del senador de Morena, Javier Corral en Ciudad Juárez; dejan mensajes y arreglo funerario afuera del inmueble Sanctuaria los aranceles más estrictos, la creación de un registro único de animales de compañía, un catálogo de agresores , así como un directorio de organizaciones dedicadas a su protección y hasta un violentómetro, son algunas de las disposiciones que contempla la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal que entrará en vigor en breve en el Estado de México, dijo Alma Tapia Maya, titular de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna ( Cepanaf ).

La normatividad, la cual fue aprobada hace unos días por el Congreso mexiquense, busca frenar el maltrato y establecer condiciones dignas para los seres sintientes mediante un contexto jurídico específico y mecanismos de control más efectivos, destacó la funcionaria mexiquense. Alma Tapia detalla en entrevista con EL UNIVERSAL el alcance de la reforma para la entidad lo cual indica es “busca transformar la visión hacia los seres sintientes, reducir casos por ignorancia y promover una cultura de respeto”—Esta ley constituye un parteaguas.

Por primera vez se reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho en el Estado de México. Se trata de un avance impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien coordinó por años el trabajo con especialistas y organizaciones de la sociedad civil para construir este marco normativo. —No se trata de un eslogan. La distinción responde a un conjunto integral de estrategias de política pública.

La ley se combina con la estrategiaCERA—Captura, Esterilización, Resguardo y Adopción—, pionera a nivel nacional e internacional al abordar de manera ética y sistemática la situación de los animales en calle y el problema de sobrepoblación. —Antes, las disposiciones se encontraban dentro del Código para la Biodiversidad. Ahora se cuenta con una ley especializada.

Se incorporan visores de bienestar animal que apoyan y reconocen el trabajo de las protectoras, un catálogo de organizaciones, un registro de animales de compañía y, sobre todo, un catálogo de violentadores





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