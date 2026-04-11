Lewandowski complica el futuro de Santiago Giménez en el AC Milan

La posible llegada de Robert Lewandowski al AC Milan pone en riesgo la continuidad de Santiago Giménez, quien busca consolidarse en el equipo tras una lesión.

El futuro del delantero mexicano Santiago Giménez en el AC Milan se ve incierto tras la posible llegada del goleador polaco Robert Lewandowski . Informes provenientes de Europa indican que Lewandowski, cuyo contrato con el Barcelona finaliza al término de la temporada actual, estaría interesado en continuar su carrera en la élite del fútbol europeo, y el Milan sería un destino atractivo para el delantero.

Esta situación complicaría aún más la posición de Giménez, quien recientemente regresó a la actividad tras una lesión en el tobillo que lo mantuvo fuera de las canchas durante cinco meses. La competencia por un puesto en la delantera milanista se intensificaría significativamente con la llegada de un jugador de la talla de Lewandowski, poniendo en duda la continuidad y el tiempo de juego del delantero mexicano en el equipo italiano. \Santiago Giménez ha tenido participación en 13 partidos con el Milan durante la temporada 2025-2026. Sin embargo, su presencia en el campo ha sido limitada, con solo dos partidos jugados en 2026. El atacante mexicano, surgido de Cruz Azul, acumula 808 minutos en el actual ciclo futbolístico, de los cuales 40 han sido desde su regreso a las canchas en marzo. Sus números incluyen un gol y dos asistencias en la campaña. Además, solo ha completado los 90 minutos en una ocasión durante la temporada 2025-2026, específicamente en la primera jornada, en la derrota 2-1 ante el Cremonese. Desde su incorporación al Milan en febrero de 2025, proveniente del Feyenoord, donde jugó dos años y medio, Giménez ha marcado siete goles con el equipo italiano. El inicio del delantero fue prometedor, anotando en tres de sus primeros cuatro partidos con el conjunto rossonero. No obstante, su participación disminuyó después de ese buen comienzo, complicándose aún más con la lesión en el tobillo derecho sufrida en octubre de 2025. Esta situación resulta especialmente preocupante para el Bebote, considerando que es el delantero de la Selección Mexicana con menos actividad a pocos meses del inicio del Mundial 2026, lo que podría afectar su convocatoria y su desempeño en la competición internacional. \La posible llegada de Lewandowski no solo representa un desafío deportivo para Giménez, sino que también plantea interrogantes sobre su futuro en el club. La competencia por un puesto en el ataque milanés se volvería feroz, con un jugador de renombre como Lewandowski compitiendo por la titularidad. Esto podría resultar en una reducción significativa del tiempo de juego de Giménez, limitando sus oportunidades para demostrar su valía y consolidarse en el equipo. Además, la situación podría influir en las decisiones del club respecto a su futuro, ya sea una cesión a otro equipo o incluso su venta. En este contexto, el Mundial 2026 se convierte en un evento crucial para Giménez, ya que su desempeño en la competición podría ser determinante para su continuidad en el Milan y su proyección como futbolista. La incertidumbre rodea el futuro de Santiago Giménez en el Milan, con la inminente llegada de Lewandowski y la necesidad de competir por un puesto en la delantera, poniendo a prueba su capacidad para adaptarse y demostrar su valía en un entorno futbolístico de alta exigencia





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