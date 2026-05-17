Lewis Hamilton toma la lucha libre en México y otras noticias

Unos eventos deportivos memorables, como la lucha libre de Lewis Hamilton y la Fórmula E mexicana, y una final histórica de la NASCAR México Series 2025 por parte de Azteca Deportes, son solo algunas de las historias que encontrará en este artículo. También leí sobre la evolución de la Fórmula 1, la Fórmula E y la NASCAR, y la participación de pilotos británicos en las categorías representan la etapa de la Fórmula E y la Fórmula 1.

Hace más de una década, en el 2015, se produjo uno de los acontecimientos más excepcionales en el mundo del deporte, cuando Lewis Hamilton , siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, aprovechó el tiempo libre en la capital mexicana para participar en una función de lucha libre en la Arena México .

Anteriormente, se recordaba el episodio previo a cada Gran Premio de México, ya que habla del impacto que Lewis Hamilton tiene, no solo en el mundo del automovilismo, sino también en el deporte en general. Además, se abordaron otros temas como la Fórmula E, la NASCAR México Series y la Fórmula 1. ¡Adivina cuáles son los más importantes, y disfruta de la lectura





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