Ley de Economía Circular en México transforma manejo de residuos

México implementa la primera Ley General de Economía Circular, publicada el 19 de enero, para revalorizar el 5% actual de residuos y reducir el impacto ambiental industrial.

La publicación de la Ley General de Economía Circular el pasado 19 de enero marca un punto de inflexión en la gestión ambiental de México. Esta normativa busca transformar la estructura actual donde casi 140,000 toneladas de residuos sólidos urbanos se generan diariamente, la mayor parte terminando en tiraderos en lugar de reingresar a la cadena productiva. El objetivo central es alterar la lógica lineal de consumo y disposición final para establecer un modelo que priorice la prolongación de la vida útil de los productos.

La legislación establece que el Estado debe facilitar la circulación de materiales mediante estrategias de reducción, reutilización, reparación, rediseño, recuperación, remanufactura y valorización. Esta transición representa un desafío monumental considerando que actualmente solo el 5% de los desechos recibe algún tratamiento para ser revalorizado, a pesar de que al menos tres cuartas partes de esos residuos podrían tener una segunda utilidad inmediata.

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Infraestructura y Cierre de Brechas Globales

El éxito de esta nueva estrategia depende críticamente de la existencia de infraestructura adecuada y mercados consolidados que absorban los materiales recuperados. A nivel mundial, apenas el 6.9% de los materiales se reincorpora efectivamente a la economía, lo que indica una inmensa brecha por cerrar. El Foro Económico Mundial estima que lograr cerrar esta brecha podría generar hasta 4.5 billones de dólares adicionales de producción económica hacia 2030.

México enfrenta la tarea de alinear su capacidad industrial con estas expectativas globales. La transición hacia un modelo restaurativo y regenerativo no es solo una obligación normativa, sino una oportunidad económica significativa que requiere una inversión masiva en la cadena de valor del reciclaje y la gestión de residuos urbanos.

Impacto Diferencial en Sectores Industriales

La normativa introduce la Responsabilidad Extendida del Productor (RESP), la cual coloca a las empresas de producción e importación en el centro de la responsabilidad sobre el impacto ambiental de sus artículos a lo largo de todo su ciclo de vida. Adrián Estrada, presidente de la Comisión de Economía Circular de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Mexicanos (Concamin), advierte que este cambio no tendrá el mismo costo ni la misma velocidad de implementación para todos los actores del mercado.

Estrada, quien también es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Ternium México, señala que mientras algunos sectores ya han invertido en infraestructura circular, otras industrias enfrentan una adaptación abrupta. Describe esta situación como un balde de agua helada para las pequeñas y medianas empresas, las cuales suelen operar con márgenes de sobrevivencia ajustados y una carga impositiva fiscal significativa que limita su capacidad tecnológica inmediata.

Para mitigar estas desigualdades, la ley determina que las obligaciones se aplicarán de forma progresiva y diferenciada según la capacidad técnica, financiera y tecnológica de cada compañía. Se han diseñado esquemas especiales de gradualidad específicamente para micro, pequeñas y medianas empresas, permitiendo una transición más suave hacia el cumplimiento de las nuevas metas de circularidad.

Costos Operativos y Responsabilidades Compartidas

La viabilidad económica de la economía circular depende de que los procesos de revalorización sean sostenibles financieramente. Montserrat Ramírez, directora de Operaciones de ECOCE, advierte que incorporar materia prima reciclada puede resultar más costoso que utilizar materia prima virgen debido a la complejidad del proceso de recuperación. Los temas ambientales, normalmente, son más costosos en la etapa inicial de implementación y escalamiento.

Aunque la RESP exige un involucramiento más cercano por parte de la industria en la gestión de residuos, esta normativa no deslinda la responsabilidad del consumidor ni del gobierno. Ramírez Bobadilla, directora de Operaciones de ECOCE, reitera que el consumidor mantiene la obligación de realizar una correcta separación de desechos en origen.

Simultáneamente, el gobierno tiene el deber ineludible de contar con políticas públicas robustas y la infraestructura necesaria para garantizar la segregación y canalización eficiente de los materiales hacia las plantas de reciclaje. Este enfoque multifactorial busca asegurar que el aumento de las metas y obligaciones específicas de la industria no colapse en el fracaso debido a la falta de apoyo en la infraestructura pública o la gestión ciudadana.