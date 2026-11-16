Ley de Feminicidio en el Senado: Dictamen antes del 15 de diciembre

La Cámara de Senadores revisa 700 observaciones a la Ley de Feminicidio impulsada por Sheinbaum. El objetivo es aprobar el dictamen antes del 15 de diciembre.

La nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio acumula actualmente alrededor de 700 observaciones y propuestas que se encuentran bajo revisión por parte de dependencias federales y comisiones del Senado. Este proceso busca construir un marco legal homogéneo para investigar y sancionar este delito en todo el país, estandarizando procedimientos que varían entre los diferentes códigos penales de las entidades federativas.

Revisión técnica de 700 observaciones legislativas

La iniciativa fue presentada originalmente el 15 de julio de 2026 por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo claro de unificar la tipificación del feminicidio, las sanciones establecidas y los protocolos de investigación. En la actualidad, las tres comisiones legislativas involucradas están en diálogo constante con la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República para ajustar el contenido de la propuesta inicial.

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Durante esta etapa de análisis, se están examinando aspectos críticos como la definición de la tentativa de feminicidio, las razones de género que justifican la acusación, las agravantes procesales y los mecanismos de atención para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras cometerse este crimen. Estas precisiones son fundamentales para asegurar que la legislación cubra todas las aristas del delito sin dejar vacíos legales.

Dilema de las penas y definición de sanciones

Uno de los puntos que requiere mayor cuidado técnico es la definición de las penas, ya que la propuesta contempla castigos de 50 a 70 años de prisión. La senadora Martha Lucía Mícher Camarena explicó que este rango busca armonizar la justicia, considerando que algunas entidades federativas ya establecen sanciones de hasta 100 años, por lo que se intenta evitar contradicciones entre la nueva legislación general y los códigos estatales vigentes.

La legisladora aclaró que no se trata de reestructurar el proyecto desde cero, sino de ampliar y precisar sus alcances para fortalecer la respuesta del Estado. La intención es garantizar que toda muerte violenta de una mujer, adolescente o niña sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, obligando a las fiscalías a crear unidades especializadas que prioricen este tipo de casos con la debida urgencia y perspectiva de género.

Objetivo de aprobación antes del 15 de diciembre

La estrategia legislativa tiene una fecha límite clara: se espera que el dictamen pueda aprobarse antes del 15 de diciembre, fecha en la que concluye el actual periodo ordinario de sesiones. Este plazo permite integrar las 700 observaciones recibidas y formalizar la nueva normativa dentro del marco jurídico nacional antes de que finalice la agenda parlamentaria vigente.

La senadora Mícher Camarena confía en que el dictamen esté listo durante el presente periodo y pueda ser aprobado, aunque solicitó cautela mientras continúan las revisiones técnicas entre las dependencias federales. Ya concluyó la etapa de diálogo con organizaciones civiles, por lo que el esfuerzo se concentra ahora en las instituciones gubernamentales para asegurar una legislación robusta y efectiva.

Impacto en derechos y reparación integral del daño

Entre los principales planteamientos de la normativa destacan el fortalecimiento de los derechos de las víctimas directas e indirectas, así como la creación de mecanismos de reparación integral del daño. Esta ley representa un cambio estructural para garantizar que la justicia no solo se centre en el castigo, sino también en la atención y recuperación de los supervivientes y sus familias.

Con la implementación de este marco legal, el Estado mexicano busca erradicar la impunidad en los casos de violencia feminicida, asegurando que las herramientas legales sean uniformes y eficaces en todas las jurisdicciones del país, lo que permitirá una protección más inmediata y efectiva para las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.