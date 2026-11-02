Ley de Rentas Justas y apoyos por frío en la CDMX

Morena avanza la Ley de Rentas Justas en comisiones y Clara Brugada distribuye cobijas ante el frío. Semovi informa sobre el Tren Ligero.

El Grupo Parlamentario de Morena tiene previsto avanzar esta semana con la aprobación de la Ley de Rentas Justas en el marco del Parlamento Abierto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió esta iniciativa al Congreso capitalino y los legisladores morenistas impulsarán el proceso. El cronograma presentado por Emilio Guijosa indica que las actividades se iniciarán el 6 de noviembre con recepción de propuestas hasta el 28.

Avance legislativo y posturas opositoras

La medida fue sugerida por la propia mandataria capitalina y busca regular aspectos fiscales clave. Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia significativa de otros grupos políticos. Diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano han anunciado su voto en contra. Asimismo, el Partido Verde Ecologista de México ha solicitado cambios sustanciales a la propuesta antes de considerar su apoyo.

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El calendario legislativo establece que el debate y la recopilación de opiniones públicas se extenderán durante todo el mes. La Comisión de Vivienda jugará un rol central en la revisión técnica de los puntos presentados. Los morenistas confían en contar con la luz verde necesaria en las comisiones correspondientes para dar seguimiento al proyecto en plenarias.

Semovi y el Tren Ligero

Paralelamente, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, presentará su Segundo Informe de Gobierno este miércoles ante el Congreso capitalino. En dicho documento, se reitera que no existe una fecha definida para la instalación del Sistema Ferroviario de Regulación y Control de Tráfico en el Tren Ligero. Este sistema fue un compromiso adquirido para mejorar la eficiencia del servicio de transporte.

Aunque la ciudad ha incorporado trenes nuevos y se han logrado mejoras en los tiempos de traslado, la falta de este sistema de control sigue siendo una deuda pendiente. Se espera que el titular del Semovi explique durante su comparecencia los plazos concretos para su implementación. La transparencia sobre este cronograma es vital para restablecer la confianza en el sistema de transporte público de la capital.

Brugada distribuye cobijas y comidas

La jefa de gobierno Clara Brugada confirmó ayer el inicio de la distribución de apoyos ante los frentes fríos registrados en la capital. A través de su cuenta en la red social X, detalló que se entregará cobijas a personas en situación de calle. Además, se les proporcionarán comidas calientes para enfrentar las bajas temperaturas.

Las acciones de bienestar social también contemplan a los residentes de las zonas más altas de la ciudad. Estas áreas suelen experimentar temperaturas más extremas durante la temporada de friaje. La administración capitalina busca mitigar los riesgos para la salud y garantizar la atención básica a la población vulnerable.

La temporada de frío está marcada por una serie de medidas coordinadas entre diversas dependencias del gobierno local. La estrategia incluye tanto la regulación de asuntos económicos como la asistencia social directa. Estos esfuerzos responden a las necesidades inmediatas de la población y a los plazos legislativos establecidos.

Los analistas políticos observan con atención cómo se resuelve la tensión entre la mayoría morenista y los partidos de la oposición. La aprobación de la Ley de Rentas Justas podría tener implicaciones a largo plazo en la estructura fiscal de la entidad. Mientras tanto, la distribución de apoyos por frío representa una respuesta tangible y urgente ante la emergencia climática actual.