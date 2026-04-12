Ley Trasciende: Una Lucha por la Eutanasia en México y el Derecho a una Muerte Digna

La 'Ley Trasciende' busca despenalizar la eutanasia en México, convirtiéndola en un derecho humano para pacientes terminales. A pesar del apoyo mayoritario de la población, la iniciativa enfrenta obstáculos legales y políticos, pero representa un avance significativo en la lucha por la autonomía y la dignidad al final de la vida.

En México , la eutanasia sigue siendo un tema controversial y legalmente prohibido, tipificada como “homicidio por piedad”. Ante esta situación, la iniciativa de ley conocida como ' Ley Trasciende ' busca convertir la eutanasia en un derecho humano, garantizando un acceso seguro y equitativo a esta práctica para pacientes que se encuentran en etapa terminal.

En los últimos diez años, se han presentado al menos seis iniciativas similares para legalizar la muerte digna en el país, sin embargo, ninguna ha logrado prosperar. A pesar de esto, las encuestas demuestran un apoyo mayoritario de la población, con un 72.7% de los mexicanos a favor de la eutanasia, cifra que se eleva hasta el 80% entre los jóvenes de 18 a 34 años. La Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez, quien padece enfermedades crónico-degenerativas terminales, fue presentada ante el Senado en octubre de 2023, con el objetivo de modificar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, legalizando el suicidio asistido o eutanasia. Esta iniciativa representa un clamor social que busca responder a la necesidad de una muerte digna y controlada para quienes enfrentan enfermedades incurables, ofreciendo una alternativa a la agonía prolongada y al sufrimiento innecesario.\La Ley Trasciende se enfoca en devolver la autonomía a las personas que enfrentan una enfermedad sin perspectivas de cura, creando un marco legal integral que garantice el derecho a una muerte digna a través de un proceso seguro y accesible. La prohibición actual impacta especialmente a aquellos que no tienen los recursos para buscar la eutanasia en países donde es legal, como Suiza, o para acceder a ella en la clandestinidad. Samara Martínez enfatiza que la iniciativa va más allá de la dignificación de la muerte, considerándola un acto de justicia social. Señala la injusticia de que el acceso a la muerte digna se limite a unos pocos privilegiados, en lugar de ser un derecho universal. La iniciativa también destaca la falta de acceso a cuidados paliativos en México, ya que entre el 3% y el 5% de la población que los necesita realmente los recibe, lo que condena a la agonía a muchas personas que padecen enfermedades terminales o dolor crónico. La propia experiencia de Samara, quien a sus 17 años fue diagnosticada con diversas afecciones crónicas y posteriormente entró en una etapa terminal, ilustra la urgencia de esta ley. Tras sufrir trasplantes fallidos y enfrentar la necesidad de diálisis durante 10 horas diarias, Samara perdió la esperanza y se convirtió en una defensora de la eutanasia.\La diputada Patricia Mercado, perteneciente al Movimiento Ciudadano, partido que apoya la iniciativa, explica que la Ley Trasciende busca establecer la eutanasia como un derecho humano, obligando al Estado a garantizarla para quienes la soliciten. Esto implicaría asegurar el acceso a los servicios de salud necesarios, independientemente de la condición social de cada persona. Sin embargo, la propuesta también establece criterios rigurosos para acceder a la eutanasia. Los solicitantes deben ser mayores de 18 años, estar en pleno uso de sus facultades mentales, contar con dos diagnósticos médicos que confirmen una enfermedad terminal o crónico-degenerativa sin cura, y haber recibido información clara y comprensible. Además, deben expresar su voluntad de manera libre y por escrito ante un Notario Público, ratificándola al menos cinco días después. La iniciativa busca equilibrar la necesidad de autonomía y dignidad con la protección de la vida y el respeto a la voluntad individual, creando un marco legal que permita a los mexicanos tomar decisiones informadas sobre el final de sus vidas, en un entorno de seguridad y respeto a sus derechos





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