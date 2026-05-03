Leyenda del Fútbol Hospitalizada Antes del Partido; Raúl Jiménez Brilla en la Premier League

El reconocido entrenador de 84 años fue trasladado de urgencia al hospital tras sentirse mal en el estadio. Mientras tanto, Raúl Jiménez continúa destacando en la Premier League con goles espectaculares y un tanto polémico que le valió el premio al mejor gol del mes. También se informa sobre el despido de Thomas Tuchel del Chelsea y la renovación de Pep Guardiola con el Manchester City.

La figura legendaria del fútbol , de 84 años, fue trasladada de urgencia a un hospital tras experimentar un malestar repentino en las instalaciones del estadio, justo momentos antes del inicio del tan esperado partido.

La evacuación en ambulancia desde el recinto deportivo provocó una inmediata ola de preocupación entre los aficionados y las destacadas personalidades del mundo del deporte que se congregaban para el evento. El diagnóstico inicial indicó una situación crítica que lo mantuvo en cuidados intensivos, poniendo en serio peligro su vida.

No obstante, su admirable fortaleza y espíritu de lucha permitieron una recuperación que muchos describieron como un verdadero milagro. Afortunadamente, se encontraba consciente al momento de ser trasladado al centro médico.

Si bien algunas fuentes cercanas al club sugieren que la hospitalización podría ser una medida de precaución, y no una emergencia de la misma magnitud que la que sufrió en 2018, la rapidez con la que se actuó y su historial clínico mantienen en vilo a todo el entorno del club. Horas antes del incidente, el respetado entrenador había sido visto interactuando con invitados y complaciendo a sus seguidores con fotografías en los alrededores del estadio, mostrando una actitud jovial y un semblante animado.

Sin embargo, poco antes del comienzo de las actividades oficiales previas al partido, comenzó a sentirse indispuesto, lo que activó de inmediato los estrictos protocolos médicos establecidos por el club. Su trayectoria no se define únicamente por los impresionantes 38 trofeos que ha conquistado a lo largo de su carrera, sino que se erige como un símbolo de resiliencia y perseverancia.

A pesar de los recientes ajustes administrativos en la institución que afectaron su rol como embajador, su figura continúa siendo el alma y el corazón del club. En noticias relacionadas, Pep Guardiola ha confirmado su continuidad como técnico del Manchester City hasta el año 2027, consolidándose aún más como una figura histórica del club citizen.

En otros acontecimientos del mundo del fútbol, el Chelsea anunció de manera sorpresiva el despido de su director técnico, el alemán Thomas Tuchel, tras una decepcionante derrota ante el Dinamo Zagreb. Este cambio inesperado ha generado gran revuelo en el entorno del club londinense.

Por otro lado, el delantero mexicano Raúl Jiménez ha acaparado la atención en la Premier League con una espectacular actuación. Con una definición impecable y un impresionante disparo de volea desde fuera del área, Jiménez anotó un golazo en el partido del Wolverhampton contra el Newcastle, demostrando su calidad y habilidad en el campo.

Este gol, que ha sido ampliamente elogiado por la prensa y los aficionados, se suma a su reciente reconocimiento como autor del mejor gol del mes en la Premier League, un tanto que generó polémica debido a la actuación del defensa holandés. Además, Raúl Jiménez compartió un video en sus redes sociales donde se le ve realizando un truco de magia y, posteriormente, anotando un gol espectacular, deleitando a sus seguidores y mostrando su versatilidad tanto dentro como fuera del campo





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